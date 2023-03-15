Diyarbakır’da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi

Kent genelinde öğleden sonra etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı evlerde su baskınları yaşandı.
Yollarda biriken su nedeniyle trafikte aksamalar oldu. Şanlıurfa yolu üzerindeki Doğum Hastanesi Köprülü Kavşaktaki alt geçit suyla doldu.
BODRUM KATA GÖÇTÜ
Alt geçitte bazı araçlar mahsur kalırken, bölgeye ekipler yönlendirildi. Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesinde de 5 katlı Hicret Apartmanının giriş merdivenleri bodrum kata göçtü.
Bina tahliye edilirken, polis ekipleri apartmanın çevresini güvenlik şeridi ile kapatarak önlem aldı. (DHA)