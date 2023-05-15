Diyarbakır’da seçim sonuçları: Yeşil Sol’da hesaplar tutmadı

Diyarbakır’da seçim sonuçları HDP’nin kendi kalesi olarak gördüğü ilde soğuk duş etkisi yarattı. 1 milyon 143 bin 887 seçmene sahip Diyarbakır’da seçim sonuçları sürpriz oldu. Anayasa Mahkemesi’nde görülen kapatma davası nedeniyle seçimlere Yeşil Sol Parti adıyla girme kararı alan Emek ve Özgürlük İttifakı içindeki HDP, önceki seçimlere göre 2 milletvekilini kaybetti.

Kentte kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu’na yüzde 72’nin üzerinde oy çıkarken, Yeşil Sol’un oyları yüzde 61.82’de kaldı. HDP önceki seçimlerde yüzde 68 oranında oy almıştı.

CHP 21 YIL ARADAN SONRA DİYARBAKIR’DA VEKİL ÇIKARDI

Yeşil Sol listesindeki Berdan Öztürk, Halide Türkoğlu, Cengiz Çandar, Adalet Kaya, Serhat Eren, Sevilay Çelen Özen, Mehmet Kamaç ve Ceylan Akça Cupolo milletvekili seçildi. AKP ise yüzde 22.67 ile kentte 3 milletvekili çıkarabildi.

Mehmet Galip Ensarioğlu, Ulu Cami eski imamı Hamit Yaz ile Suna Kepolu Ataman milletvekili oldu. CHP de 21 yıl aradan sonra Diyarbakır’da milletvekili çıkardı. İstanbul’dan iki dönem milletvekilliği ve Diyarbakır’da 3 dönem Baro Başkanlığı yapan Sezgin Tanrıkulu da yüzde 7.87 oy oranı ile milletvekili seçildi.

HÜDA-PAR 3 VEKİLLE MECLİSTE

Hizbullah terör örgütünün siyasi uzantısı olduğu tartışmalarıyla gündemden düşmeyen HÜDA-PAR’a da AKP listelerinden ayrılan 4 kontenjandan 3’ü meclise girmeyi başardı.

İstanbul 3. Bölge 4. sıra adayı olan HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Mersin 4. sıra adayı Faruk Dinç, Gaziantep 6. sıra adayı Şehzade Demir milletvekili seçildi. Batman’da AKP listelerinden 2. sıra adayı gösterilen ve Hizbullah tetikçilerinin avukatlığını yapan Serkan Ramanlı ise seçilemedi. Batman’da AKP 1, Yeşil Sol Parti ise 4 milletvekili çıkardı.