Diyarbakır'da silahlı kavga: 2 ölü, 6 yaralı

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Alaturka Online
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DİYARBAKIR (AA) – Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, aralarında kadın ve bir çocuğun da bulunduğu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şehitlik Mahallesi 255. Sokak ve 41. Sokak'ta aralarında husumet bulunan 2 grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, Şehmuz A, Hatip A, Orhan A, Fikri A, Cihan Ç, Nazlı E, İzzettin E. ile 6 yaşındaki Yücel E. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi ve Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Şehmuz A. ile İzzettin E. müdahale rağmen kurtarılamadı.

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