Diyarbakır’da vatandaşların ‘hasar tespit’ çilesi!

Diyarbakır’da depremin ardından görevlendirilen hasar tespit komisyonlarının birbiriyle çelişen raporları ve tutukları kayıtlar deprem mağdurlarını ikinci kez mağdur etti.

Bina ve dükkânlarda fiziksel bir temas olmadan, göz kararıyla veya bir çekiç yardımıyla yapılan kontroller sonrası sisteme aktarılan kayıtlar, depremzede kat maliklerini tedirgin ediyor.

Artçı sarsıntıların özellikle gece devam etmesi nedeniyle evlerine girmeye cesaret edemeyen depremzedeler, hasar tespit komisyonlarının tuttuğu sağlıksız rapor ve kayıtlar nedeniyle bir kez daha mağdur edildiklerini söylüyor.

Bağlar ilçesi, Bağcılar Mahallesi, Şanlıurfa Bulvarı üzerindeki 5 katlı Osmanoğlu Apartmanı da depremde hasar gördü.

Binanın girişindeki duvarlardaki mermerlerin birçoğu kırılırken, aynı şekilde tavandan başlayarak yan duvarlara kadar dekoratif sıva, kara ve alçı sıvaların tamamen döküldüğü, tuğlaların açığa çıktığı ve tuğla ile kiriş birleşmelerinde de çatlaklıklar oluştuğu belirlendi.

BURAYA “HASARSIZ” RAPORU VERDİLER

Binaya giden hasar tespit komisyonu, binayı inceledikten sonra sisteme “Hasarsız” kaydı girdi. Oysa Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü sisteminde boya ve sıva dökülmelerinin “Az hasarlı” kategorisine girdiği bilgisi yer alıyor.

Duruma tepki gösteren apartman sakinleri, kırılan ve dökülen bina girişindeki hasarı fotoğraflayarak Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne müracaatta bulundu ve yeniden rapor düzenlenmesini istedi.

Ev maliklerine, burada görevli olan personelin; kayıt altına alınan yapılarla ilgili askı süresi olduğunu, askı süresinden itibaren tutulan hasar kaydına itiraz edebilecekleri bildirildi.

BİR ÇAY BARDAĞI BİLE KIRILMADI; ‘AZ HASARLI’ DENİLDİ

Öte yandan Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesindeki Diclekent Bulvarı Yılmaz Güney Caddesi üzerindeki 19-B numaralı iki blok altında faaliyet yürüten 2 bin metrekarelik devasa bir zücaciye mağazasında ise depremde bir çay bardağı bile kırılmadı.

Hasar tespiti yapan ekipler dükkân sahibine “Depremden sonra dükkânı toparladınız mı” diyerek şaşkınlıklarını gizleyemedi. Tümü kırılacak cam ve porselen kategorisinde ürünlerin satışının yapıldığı mağazada ayrıca gerek kolon ve kirişlerde gerekse duvarlarında ne dökülme ne de çatlak olduğu tespit edildi. 88 saniyelik deprem anında mağazanın içinde bir bardağın bile kırılmamış olması mağaza sahibini bile şaşırttı.

Aynı şekilde mağazanın üstündeki iki bloklu sitenin de duvar ve kolonlarında hiçbir çatlak ve dökülme olmadığı halde buraya da hasar komisyonu “Az hasarlı” raporu verdi.

Hasarsız olanlara az hasarlı, hasarlı olanlara da hasarsız kaydı girilmesi apartman ve site sakinlerinin tepkisine neden oldu ve yeniden inceleme yapılarak sisteme sağlıklı bir rapor aktarılmasını istediler.