Diyarbakır’daki canlı bomba saldırısı sanıklarına rekor ceza

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü binasına bomba yüklü araçla düzenlenen ve aralarında üç aylık bir bebeğin de bulunduğu 13 kişinin ölümüyle sonuçlanan intihar saldırısıyla ilgili dün görülen karar duruşmasında 6 sanık ayrı ayrı 14 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 8070’er yıl hapisle cezalandırıldı.

Özgür CEBE

Diyarbakır‘da gözaltına alınan HDP eski eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ile Ziya Pir Terörle Mücadele Şubesinde sorgulanırken 4 Kasım 2016 günü Emniyet Müdürlüğü binası önünde bomba yüklü bir minibüsle intihar saldırısı düzenlenmişti.



Saldırıda Habibe Aydın, Halime Bulut, Hava Fidanboy, İsmail Mavitaş, Kadri Tabier, Mehmet Hanefi Boğa, Merve Erman, Recai Altay, Rıza Çınar, Semih Turgut, Zeynep Sevinçer, Muhammet Can Eringin (3 aylık bebek) ile Suriye uyruklu Abdurrahman Hasan hayatını kaybetmişti.



Saldırı mesai saati başlamadan gerçekleşince aralarında polislerin de olduğu, işe ve okula gitmek için otobüs duraklarında bekleyen 538 kişi de yaralanmış, 5 bina tamamen yıkılmış, onlarca bina, işyeri ve araç ağır hasar görmüştü.

EMNİYET BİNASIYLA BİRLİKTE BİR SEMT YERLE BİR OLDU

Hain saldırıyla ilgili 6 yıldan beri tutuksuz yargılanan 6 sanıkla ilgili dava dün Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Karar duruşmasına sanıklar katılmadı.

Saldırıyı gerçekleştiren canlı bomba terörist Emrah Dayan ölürken, olayla bağlantılı oldukları ve üzerlerinde patlayıcı madde yapımında kullanılan RDX, antimon elementi ve barut artıkları çıkan 6 sanıkla ilgili dava karara bağlandı. Mahkeme, 63 RB 273 plakalı bir minibüsün şoför koltuğu hariç tüm koltuklarının sökülüp içine uzaktan kumanda düzeneğine bağlı tonlarca bomba yerleştirildiğini belirtti.

DEPREMDEN DAHA ETKİLİ

Emniyet binası önüne gelen teröristin bombayı patlatması sonucu kampus içindeki Eğitim Şube, Bomba İmha, Olay Yeri İnceleme, Bağlar Emniyet Müdürlüğü, ek hizmet binaları, cami, kapalı spor salonu, resmi hizmet araçları, sivil araçlar ile emniyet çevresindeki 5 binanın tamamen yıkılarak yerle bir olduğu ifade edildi.

Mahkeme, bombanın etkisiyle kaldırımdaki ağaçların kökünden söküldüğünü, civardaki apartman ve işyerlerinin duvar ve taşıyıcı kolonlarının tamamen çöktüğünü, enkaz altında bir polis ile nezarette sorgulanan bir şüphelinin de hayatını kaybettiğini vurguladı.

NOTERDEN DEVRİNİ ALDI, MUAYESİNİ YAPTIRDI BOMBA YERLEŞTİRDİ

İçine bomba döşenen minibüsün saldırıdan iki ay önce terör örgütü tarafından bir oto galericiden satın alındığını belirten mahkeme, aracı satın alan ve daha sonra Hazro kırsalında güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada öldürülen terörist Ramazan Budak’ın aracın noterden devrini aldıktan sonra yol kontrolünde polis ve jandarmaya yakalanmamak için TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonunda muayene işlemlerini tamamladıktan sonra Lice kırsalına bomba düzeneğini yerleştirmek için götürdüğünü ifade etti.

Mahkeme, canlı bomba saldırısının sabah mesai saati başlamadan gerçekleştirilmesi nedeniyle toplu taşıma araçlarına ait otobüs duraklarında araç bekleyen öğrenci ve kamu çalışanlarının da bulunduğu 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 538 kişinin yaralandığını belirtti.

ÇORAPLARINA KADAR RDX KALINTISI BULUNDU

Mahkeme sanıklar Yılmaz Budak, Serdar Budak, Suat Sular, Mehmet Ekmen, İshak Tayar ve Turgay Ebrem’in saldırıdan bir gün sonra yakalanmış olmalarına rağmen el ve yüz svaplarında, kıyafetlerinde patlayıcı artığı RDX, TNT kalıntıları ve Antimon elementi içeren kimyasal madde kalıntıları bulunduğuna dikkat çekti.

Sanık Turgay Ebrem’in, bomba yüklü aracı satın alan terörist Ramazan Budak’ı tanımadığını belirtmiş olmasına rağmen Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumundan gönderilen HTS kayıtlarına göre 6 kez karşılıklı görüşme yaptıklarına dikkat çekti.

Mahkeme, çoraplarına kadar antimon ve RDX kalıntıları çıkan 6 sanığın, terör örgütünün kırsal kadrosuyla irtibat kurup yüzlerce kiloluk bombalı aracın, nüfusun son derece yoğun olduğu caddede patlatılmasını sağladıklarını belirtti.

REKOR CEZA

Mahkeme tümü tutuksuz yargılanan sanıkları “Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmek, kasten adam öldürmek” suçlarından ayrı yarı 14 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 538 kişiyi de öldürmeye teşebbüs etmek suçundan 15’er yıl olmak üzere toplam 8070 yıl hapisle cezalandırıldı. Mahkeme hükümle birlikte tüm sanıklar hakkında tutuklama yönelik yakalama kararı çıkardı.

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