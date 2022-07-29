Diyarbakır’daki hain suikastta derin ‘FETÖ’ izi

Diyarbakır’da iki trafik polisinin şehit edildiği saldırıyla ilgili olay öncesi polisleri hiçbir trafik akışı ve yoğunluk olmadığı halde bölgeye telsiz anonsuyla sevk eden 8 polis hakkında başlatılan soruşturmada, şüphelilerden 4’ünün yurtdışına kaçtığı belirlendi.

Özgür CEBE

Diyarbakır‘ın Kayapınar ilçesi Selahattin Eyyübi Bulvarı’nda, 30 Ağustos 2015 günü devriye gezen trafik polislerine ait araç saldırıya uğradı. Polisler Ahmet Gılıç ile İlker Narin şehit oldu.

Teröristin suikast silahını olay yerinde bırakıp kaçması ve MOBESE görüntülerinin incelenmesinden olayın failinin terörist Ali Güzel olduğu tespit edildi.

Terörist dağa kaçtığı için yakalanamazken, kendisine yardım eden belediyede temizlik işçisi Cengiz Furat yakalanıp ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

8 POLİSE SORUŞTURMA AÇILDI, 4’Ü YURTDIŞINA KAÇTI

İkinci fail Ali Güzel hakkında ise arama kararı çıkarıldı. Ancak arama kararına teröristin dışında 4 polis de eklendi.

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında KHK ile ihraç edilen 8 polis hakkında iki polisin şehit edildiği olayla ilgili yürütülen soruşturmada 4’ünün ihraç sonrasında yurtdışına kaçtıkları belirlendi.

TELSİZLE SEVK EDİLDİLER

İki trafik polisinin, olayın gerçekleştirildiği gün ve saatte trafik akışında hiçbir yoğunluk olmadığı halde ve olay günü o bölgede devriye görevi yürütülmesine dair hiçbir görevlendirme yazısı yokken, saldırıdan iki saat önce telsizle gelen bir mesaj üzerine saldırı noktasına gönderildikleri bildirildi.

WHATSAPP YAZIŞMALARI DA ÇIKTI

Trafik polislerinin olay yerine gönderilmesinden sorumlu olan komiser E.E, polisler B.Y, Ö.F.K, F.G, A.K, İ.B, A.B, F.G’nin kendi aralarındaki mesaj ve sesli görüşmelerinde, şehit iki polisi, trafik akışında bir yoğunluk ve tıkanma olmadığı halde ani bir telsiz talimatıyla olay yerine yönlendirip bölgeyi kontrol etmelerini istedikleri, önceden burada keşif yapan teröristin ise trafik ekibinin devriye gezdiği sırada araca saat 13.20’de yaklaşarak cadde ortasında ve onlarca esnafın, vatandaşın gözü önünde saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi.

Saldırının gerçekleştirildiği tarihin hükümetin terör örgütüne silah bıraktırmak için PKK ile müzakerelerin yürütüldüğü çözüm sürecinin hemen sonrasına denk gelmesi ise dikkat çekti.

HTS KAYITLARI VE BAZ BİLGİLERİ İNCELENDİ

FETÖ üyesi olmaktan haklarında yakalama kararı çıkarılan 8 polisin, 2 polisin şehit edildiği hain saldırıyla bağlantılarının olup olmadığının tespit edilmesi için Diyarbakır Başsavcılığınca geriye dönük 1 yıllık BTK’dan istenilmek üzere telefon HTS kayıtları da incelendi.

Savcılık, 42-38 kodlu ekip otosuna saldırı düzenlenmesiyle ilgili polisler adına kayıtlı toplam 53 farklı GSM hattıyla ilgili 1 Ocak 2015-1 Ocak 2016 tarihlerini kapsayan 1 yıllık arayan ve aranan numaralar, mesaj alma, mesaj gönderme bilgileri, bu telefon kartlarının takılı olduğu cep telefonlarının İMEİ numaraları ile HTS dökümlerinin baz istasyonlarını gösteren kayıtları da incelemeye aldı.

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