Diyarbakır’dan Şırnak’a yürümek isteyenlere izin verilmedi

Diyarbakır’da sosyal medya hesaplarından Cudi’ye yürümek için bu kente gitme çağrısı yapanlara valilik çıkış izni vermedi.

Şırnak Valisi, üç gün önce aldığı kararla kent genelinde izinli faaliyetler dışında yapılması planlanan gösteri ve yürüyüş gibi etkinliklerin 15 gün süre ile yasaklandığını duyurdu.

Sosyal medya hesaplarından Şırnak’a gitme çağrısı yapılması üzerine Diyarbakır Valiliği şu açıklamayı yaptı:

“2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. ve 19. Maddeleri ile 5442 sayılı İller İdaresi Kanunu’nun 11/A, B ve C Maddeleri gereğince 16.09.2022 günü saat 00.01’den 17.09.2022 günü saat 23.59’a kadar 2 gün süreyle yasaklanmıştır.”

Yasağa rağmen Diyarbakır’dan Şırnak’a gidip, Cudi’ye yürümek isteyenler Halkların Demokratik Partisi (HDP) il ve ilçe binaları önünde toplandı. Yasağı hatırlatan polise rağmen gitmek isteyenler, çember içerisine alındı.

Polis, Diyarbakır-Mardin kara yolu üzerindeki uygulama noktasında da önlem aldı. Çıkış ve giriş yapan şüpheli otomobilleri durduran polis, bazı kişilere ise Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı. Polisin hem HDP binaları önünde hem de kentin giriş ve çıkışlarında güvenlik önlemleri zırhlı araçlarla sürüyor.(DHA)

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