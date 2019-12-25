Diz protezi ameliyatları hangi aşamada yapılmalı? – Sağlık Masası (25 Aralık 2019)





Sağlık Masası'nda Ortoopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Deniz Algün, bugün diz protezleri ile diz hastalıklarını masaya yatırdı. Dr. Algün, diz protezlerinin nedenleri ve tedavi yöntemlerine ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Algün, izleyicilerin "Kalça protezi ameliyatı sonrası bacağımda kısalma oldu. Ne yapabilirim?", "Her iki dizimde de kireçlenme var. Ne yapabilirim?", "Gece şiddetli ağrılarım oluyor, ama MR'larda bir şey çıkmıyor. Nedeni nedir?", "Yürürken ve dizlerimi büktüğümde neden şiddetli ağrı çekiyorum?" ve "İki dizimden de protez ameliyatı oldum. Ağrılarım ne zaman biter?" sorularına da yanıt verdi. Tele1'e destek olmak için:

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