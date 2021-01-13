Dizi çekimi İstanbul’u kilitledi, halk isyan etti

Coronavirüs nedeniyle bir süredir saat 21.00’dan itibaren sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Bu yüzden yollarda hemen hemen her gün yoğun trafik oluşuyor. Sürücüler güçlükle evlerine ulaşırken, İstanbul’un en yoğun iki ana arterinden biri olan TEM Otoyolu’nun Hasdal Viyadiğü bağlantı yolunda önceki gün kurulan dizi seti adeta görenleri çıldırttı. Çekimi yapılan sahnede otomobillerin çarpıştığı, bir aracın da bariyerlere çarparak viyadükte asılı kaldığı görüldü, itfaiye, polis ve

ambulans aracı da bu karelerde yer aldı.

HALKI PERİŞAN EDİYORLAR

Gerçeğini aratmayan sahneyi gören bazı meraklı sürücülerin yavaşlayıp olayı izlemesi hatta bazılarının da otomobillerini emniyet şeridine çekip dizi çekimini görüntülemek istemesi kilometrelerce araç kuyruğuna neden oldu. Gün boyu süren çekimlerde her iki yönde oluşan ve neredeyse 32 kilometreyi bulan trafikte saatlerce zamanını geçiren sürücüler yaşadıkları bu duruma isyan etti. Vatandaşlar, “Cronavirüs salgını nedeniyle hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması var, çekimler neden o günlerde yapılmıyor da halk böyle perişan ediliyor? Bu kadar olmaz. Evlerimize gidemiyoruz” diye konuştu.