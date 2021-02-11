Dizi oyuncusu Efecan Şenolsun “cinsel saldırı” suçundan yargılandığı davada beraat etti

İSTANBUL (AA) – Dizi oyuncusu Efecan Şenolsun, aynı dizide rol aldığı oyuncu Elit İşcan'a yönelik cinsel saldırıda bulunduğu ve hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti.

Anadolu 19. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, müşteki Elit İşcan ile sanık Efecan Şenolsun ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen sanık Efecan Şenolsun, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Yaklaşık 10 yıldır profesyonel oyunculuk kariyerim vardır. Birçok defa oyuncu arkadaşlarımla aynı ortamda yakın temaslarda bulunduğum çekimlerim olmuştur. Bu güne kadar hakkımda benzer bir suçlama ile açılmış her hangi bir soruşturma ya da kovuşturma bulunmamaktadır." dedi.

Müşteki Elit İşcan da, sanığın cinsel saldırı suçundan mütalaa doğrultusunda cezalandırılmasını istedi.

Elit İşcan'ın avukatı Ayşe Aylin Barcın ise, "Müvekkilim yaşadığı olaylar doğrultusunda sessiz kalmayarak bundan sonrası için başka kadınların bu tür şiddet olaylarına maruz kalmaması için bir hukuk mücadelesi vermektedir. Sanığın cinsel saldırı suçundan cezalandırılmasını istiyoruz. Vereceğiniz kararın bu tür şiddet olaylarına maruz kalan kadınlarımız açısından da emsal olmasını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Son sözü sorulan sanık Efecan Şenolsun, "Yapmadığım bir suçtan dolayı yaklaşık 3 senedir yargılanmaktayım. Bu yönü ile ağır manevi problemler yaşamaktayım. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum." diye konuştu.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Efecan Şenolsun'un üzerine atılı "cinsel saldırı" ve "hakaret" suçlarını işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunamadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi.

– İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Elit İşcan ile şüpheli Efecan Şenolsun'un internet üzerinden yayınlanan bir dizide birlikte rol aldıkları anlatılmıştı.

İddianamede, Efecan Şenolsun'un rol arkadaşı Elit İşcan'a yönelik "İnsanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel saldırı" ve "alenen hakaret" suçlarını işlediği iddiasıyla 7 yıl 9 ay 15 günden, 17 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.