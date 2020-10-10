DKK personelinden Libyalı askerlere dalış eğitimi

Yazan:
Alaturka Online
-

ANKARA (AA) – Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (DKK) personelinin, Libyalı askerlere 6 haftalık dalış eğitimi verdiğini bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Askeri Eğitim, İşbirliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik eğitimlere devam ediyoruz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız personeli, Khoms kentinde Libyalı askerlere 6 hafta sürecek dalış eğitimi veriyor."

Paylaşımda, eğitim sürecine ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

Advertisements

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?