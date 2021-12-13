DMİTRY MURATOV RUSYA’DA ÖZGÜR BASIN MÜCADELESİ

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San Francisco'daki Trafik Ölümlerinin %40'ı sola Dönüşlerden. New York, 800.000 Vatandaş Olmayanın Yerel Seçimlerde Oy Kullanmasına İzin Vermek İçin Harekete Geçti. Nobel Barış Ödülü Sahibi Dmitry Muratov, Rusya'da Özgür Basın Mücadelesi —

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