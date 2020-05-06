Doç. Dr. Altaytaş: “Koronavirüs illetinden ibret alınması hayır ve uyanmaya vesile olabilir”

EDİRNE (AA) – Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Muhammet Altaytaş, ramazan ayının Müslümanlar açısından düşünme ve tefekkür ayı olduğunu belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde kalınan dönemin bu duruma katkı sağladığına dikkat çekti.

Doç. Dr. Altaytaş, İlahiyat Fakültesi'nin sanal ortamda düzenlediği "Ramazan sohbetleri" etkinliği kapsamında "Müslüman nazarında koronavirüs ve oruç" konulu bir sunum yaptı.

Altaytaş, ramazan ayının her şeyden önce Kur'an ayı olduğunu ifade ederek, bu ayda oluşan manevi iklimin Müslümanlar'ı düşünme ve tefekkür etmeye sevk ettiğini dile getirdi.

Oruç ibadetinin bedeni faaliyetleri ve nefsi arzuları sınırlandırdığını anlatan Altaytaş, "Oruç, insanı kendi varlığına, kendi içine yönelterek, düşünme, kendini bilme ve gafletten uyanma iklimine katkı sağlar." dedi.

Koronavirüs salgının insanları düşünmeye sevk ettiğini ve ramazan ayının manevi havasının bu durumu derinleştirdiğini vurgulayan Altaytaş, şunları kaydetti:

"Ramazan ayı maddeden manaya, dıştan içe, kendine dönme evine dönme ayıdır. Bugünlerde yaşadığımız koronavirüs illeti de bizim içe ve eve dönüşümüzü teyit ediyor. Hep kötülüğünden bahsettiğimiz koronavirüs illetinin bu tarafı da iyi ibret alındığında, bizim için bir hayır, rahmet, agahlık ve uyanma vesilesi de olabilir.

Ramazan ayında koronavirüs bizi farklı şekillerde etkiliyor. Bizi kendi içimize yöneltip, tefekküre, düşünmeye ve ibret almaya davet ediyor."