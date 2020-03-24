Doç Dr. Osman Elbek: Bilim İtaat Etmez! – Halk İçin Halk Adına (23 Mart 2020)





Halk İçin Halk Adına’nın moderatörü bu hafta Tuluhan Tekelioğlu’ydu. 2. Haftasında, salgının masaya yatırıldığı programda, Doç. Dr. Osman Elbek, Psikiyatr Prof Dr. Mansur Beyazyürek ve Bilişim Uzmanı Füsun Sarp Nebil Çarpıcı tespitlerde bulundu. Tele1'e destek olmak için:

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