Doçent ve eşinin öldüğü kazada kamyon sürücüsüne 8 yıl hapis

Bursa’nın Kestel ilçesinde meydana gelen kaza sonucu mandalina yüklü bir kamyon, çarpıştığı otomobilde Doç. Dr. Dilek Şen Dokumacı (38) ve eşi Muhammed Hıdır Dokumacı’nın (41) hayatını kaybetmesine neden oldu.

Olayın ardından kaçan ve daha önce ehliyetine 6 ay süreyle el konulduğu ortaya çıkan kamyon şoförü Ali Yılmaz (40), taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ayrıca Yılmaz’ın ehliyetine 2 yıl süreyle daha el konuldu. Mahkeme, kamyonun sahibi olan Sedat Y.’nin (48) ise beraatine karar verdi. (DHA)