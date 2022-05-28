Doğa harikası Menderesler tehlike altında

Ankara’da önceki gün yapılan ihalede altın arama ruhsatı verilen yerden birinin Ordu’nun Perşembe Yaylası olduğu ortaya çıktı. Çevre dernekleri ise yaylada bulunan mendereslerin maden tehlikesi altında bulunduğunu belirterek yapılan yanlıştan dönülmesini istedi.

İsmail AKDUMAN

Ankara’da yapılan ihalede maden araması yapılacak olan yerler arasında Aybastı ilçesindeki Perşembe Yaylası’nın da bulunduğu ortaya çıktı.

Bin 500 metre rakımda bulunan ve 1991 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile Turizm Merkezi ilan edilen yaylada, bir dünya mirası olarak korunması amacıyla tescil işlemleri devam eden Mendereslerin de bulunması üzerine çevreci dernekler ve vatandaşlar tepki gösterdi.

“GÜZEL OLAN HER ŞEYE DÜŞMAN MISINIZ?”

Yaylada yapılacak olan maden arama ihalesini 2 milyon liraya bir şirketin aldığını belirten Fatsa Doğa ve Çevre Derneği Başkanı Zeki Odabaş, şöyle konuştu:

*Bu alanı inceledik. Korgan, Aybastı, Tokat’ı kapsayan bir bölge. Perşembe Yaylası’nda ki mendereslere çok yakın bir yer.

*Hatta Çiseli Şelalesini içine alan bir alan. Eğer burada maden ocağı açılırsa ne menderesler kalır ne Çiseli Şelalesi kalır ne de Perşembe Yaylası kalır. Yazık bu doğa harikası yok olacak.

*Bu işlere izin verenlere sormak lazım hangi akılla, hangi izanla buna izin veriyorsunuz. Güzel olan her şeye düşman mısınız?.

“YAYLAYA SAHİP ÇIKACAĞIZ”

ORÇEV (Ordu Çevre Derneği) Yönetim Kurulu Üyesi Coşkun Özbucak, Ordu genelinde maden sahası alanlarının çok fazla olduğuna dikkat çekerek, şöyle konuştu:

*Korgan ile Altınordu-Gülyalı-Bulancak arasında kalan alanın ihaleleri yapıldı. Ulubey şimdilik ertelendi.

*Her ihale tarım alanlarına, ormanlara, suya yani geleceğimize sıkılan kurşundur. 14 Haziran’da 11, 20 Haziran’da 1 maden alanı daha ihale edilecek.

*Ulubey geçici olarak kurtuldu ancak ülkenin her tarafı bizim toprağımız. Ona göre davranmak gerekir.

*Korgan’daki maden alanı Aybastı Perşembe Yaylası’nı kapsıyor. Yaylamız da yok edilecek. Perşembe Yaylası’na sahip çıkmalıyız.

PERŞEMBE YAYLASI

Perşembe Yaylası Aybastı ilçesine 17 kilometre uzaklıkta ve bin 500 metre yüksekliktedir.

Çiseli Şelalesi ile ilginç bir menderesi olan perşembe yaylası özellikle şehrin turizm gelirini oluşturmakta ve yerli, yabancı turistlerin ilgisini çekmektedir.

İlkbahar ile birlikte ziyaretçi akınına uğrayan yayla, Türklerin Malazgirt zaferinden sonra Anadolu’da ilk yerleştiği yaylalardan bir tanesi olarak biliniyor.

Yayla, doğal gölleri, şelaleleri ve menderesleriyle ünlüdür. 1991 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile Turizm Merkezi ilan edilen yaylada çeşitli etkinliklerin yapıldı şenlikler düzenlenmektedir.

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