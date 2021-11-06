DOĞA KOLEJİ’NDEKİ PROJELER ÖĞRENCİLERE NE KATIYOR?





Destek Olmak İçin ► http://bit.ly/cuneytozdemirdestek — İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji'nin altı bölümlük serisinin üçüncü bölümünde sizleri Acarkent Doğa İlkokuluna götürüyoruz. Projeler koordinatörlüğü nedir? Yapılan projeler ne işe yarar? Bu projeler öğrencilere neler katar? Uluslararası yarışmalara katılım neden önemli? Yurtdışı üniversitelerine uzanan süreç nedir? Bu süreç nasıl işler? Kenan Taş soruyor, İTÜ ETA Vakfı Projeler Koordinatörü Dr. Zuhal Doğan cevaplıyor. — Tüm Videolar ► http://bit.ly/cuneytozdemirvideolar Yeni Videoları Kaçırmamak İçin ► http://bit.ly/cuneytozdemiryoutube — Sosyal Medya ► http://instagram.com/cuneytozdemir http://twitter.com/cuneytozdemir — #cuneytozdemir