Doğa Rutkay Kamal’dan deprem köpekleri paylaşımı

Güldür Güldür adlı programın kadrosunda izlediğimiz oyuncu Doğa Rutkay Kamal, sosyal medya hesabından en yakın dostumuz köpeklerle ilgili bir paylaşımda bulundu. Onlara sürekli zarar vermemize rağmen en kötü zamanlarda yanımızda olduklarını söyleyen Kamal, köpeklerin deprem sonrası verdikleri desteğe dikkat çekerek ‘Utan insan’ notunu düştü ve şunları yazdı: