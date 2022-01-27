

Doğal afet değildir doğal sonuçtur – Yılmaz Özdil yazdı.

Yılmaz Özdil’in “Doğal afet değildir doğal sonuçtur” başlıklı 27 Ocak 2022 tarihli köşe yazısını buradan dinleyebilirsiniz.

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Doğal afet değildir doğal sonuçtur – Yılmaz Özdil

Elektriğe cumhuriyet tarihinin en büyük zammını yapıp, elektriği kestiler iyi mi!

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Evde kullansan, ödeyemiyorsun.

Fabrikada ödemek istesen, elektrik yok.

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Sanayide Suriyeli çalıştırıyorlar.

Suriye’ye elektrik veriyorlar.

Sanayiye elektrik veremiyorlar.

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Adı üstünde “organize” sanayi bölgesi…

Bunların yapacağı organizasyon anca bu kadar oluyor.

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Merkez Bankası’nın kasasını boşalttılar.

Sayın ahalimiz hâlâ Botaş’ın doğalgaz depoları nasıl boş olur diye merak ediyor!

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İstanbul havalimanını 10.5 milyar euro gibi korkunç bir paraya yaptılar, ilk kar yağışında damı çöktü.

E zaten, o havalimanını yapan müteahhit, milletin “damına” koyacağız dememiş miydi?

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Atatürk havalimanını kapatıp, İstanbul havalimanını açtılar.

İstanbul havalimanı kapalı, Atatürk havalimanı çalışıyor!

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Ulaştırma bakanı bile İstanbul havalimanına ulaşamadı.

Atatürk havalimanı olmasa İstanbul’a da ulaşamayacaktı.

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Üç yıl önceydi.

“Yazın bi kenara” demiştim.

“Atatürk’ün ismini silmeye çalışıyorlar ama, yeni havalimanı öylesine zarar edecek, milletin kesesine öylesine yük olacak, şehirden ulaşımı nedeniyle öylesine pişman ettirecek, kuşların göç yollarından, zeminiyle alakalı bilimsel endişelere, meteorolojik gerçeklerden, yolsuzluk iddialarına kadar, öylesine vahim riskler barındırıyor ki… O havalimanına Atatürk ismini vermedikleri için onur duyacağız” diye yazmıştım.

Hakkımda savcılığa suç duyurusunda bulunmuşlardı.

Nooldu şimdi?

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Normalde İstanbul’dan havalanıp, 9 saatte New York’a uçuyorsun.

Bunlar insanları uçağa bindirdiler, 10 saat uçakta oturttular.

Apronu temizlemeyi beceremedikleri için, insanları uçaktan indirip terminale geri götüremediler.

Anca 10 saat sonra uçaktan indirebildiler, bu sefer de otele götürmeyi beceremediler.

Koli kartonları dağıttılar, alın bunları yere serin, üstünde uyuyun dediler.

Yabancı turistler tatil için geldikleri Türkiye’de homeless oldu!

İnsanlar 24 saat boyunca çoluk çocuk yerlerde yattı.

Bari utanın da kumanya dağıtın değil mi…

Bunlar çevik kuvvet gönderdiler!

Otel istiyoruz diye bağıran turistlere gaz sıkmadıklarına şükrettik.

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Geçmediğimiz halde parasını ödediğimiz otoyolları kapattılar.

Geçmediğimiz halde parasını ödediğimiz köprüleri kapattılar.

Geçmediğimiz için kârlı çıktık, sadece parasını ödemeye devam ettik.

Geçmek isteyenler, hem mahsur kaldı, hem ödemeye devam etti!

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Liyakat her şeydir.

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Bilim, akıl, mantık, yetenek, yeterlilik, nitelik, her şeydir.

Teslim olduğu cehaletin bedelini ödemeyen bir millet, dünya tarihinde görülmedi maalesef.

Bu yaşananlar doğal afet değildir.

Doğal sonuçtur.

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Ekrem İmamoğlu meselesine gelince…

Eleştirileri anlayışla karşılamak lazım.

Kul hakkı yiyene alışık oldukları için, balık yiyeni yadırgamaları normal!

Yılmaz Özdil