Doğal dansçı Sara Sampaio

Bir süredir arkadaşlarıyla birlikte tatilde olan ve buradan paylaşımlarda bulunan Portekizli Sara Sampaio, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımda dans yeteneklerini ortaya koydu.

28 yaşındaki model sosyal medya hesabını son derece aktif bir şekilde kullanıyor. Sadece katıldığı etkinliklerden değil aynı zamanda özel hayatına dair en keyifli fotoğraf ve videoları paylaşan Sampaio bu defa üzerinde bikinisiyle dans ederken çekilmiş bir videosunu paylaştı. Portekizli model bu videoyu ‘Doğal dansçı’ notuyla paylaştı.