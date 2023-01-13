Doğal sit alanına 20 devasa kule dikecekler

Koruma altındaki doğal sit alanlarına 20 devasa rüzgar santrali ile 200 bin m2 alanı işgal edecek büyüklükte güneş panelleri kurulmasına izin verildi.

Cennet doğası nedeniyle koruma altına alınan doğal sit alanlarına güneş ve rüzgar enerjisi santralleri kurulmasının önünü açan karar yayımlandı.

Kararla birlikte artık koruma altındaki doğal alanlara 20 devasa rüzgar santrali dikilip elektrik üretilebilecek.

Ayrıca yine koruma altındaki bu alanlara 200 bin metrekarelik alanı işgal edecek şekilde güneş enerjisi panelleri kurulabilecek.

Bir diğer kararla da koruma altındaki göl ve denizlerde yılda 30 tona kadar balık üretilmesine izin verildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın doğal sit alanlarına yönelik 5 ayrı ilke kararı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonunun aldığı yeni kararlarla doğal sit alanlarına yapılacak enerji santralleriyle ruhsat değişikliği, onarım ve kültür balıkçılığına ilişkin izinler belirlendi.

20 RÜZGAR SANTRALİ

Karara göre, Nitelikli Doğal Koruma Alanlarında türbin sayısı 20 adeti ve kurulu gücü 50 MW’i geçmeyecek şekilde rüzgar enerji santrali (RES) kurulabilecek.

Bu izinle birlikte artık koruma altındaki alanlara da devasa rüzgar gülü kuleleri dikilecek. Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanlarında ise 20 türbin sınırı olmaksızın rüzgar santralleri kurulmasına izin verildi.

200 BİN M2 GÜNEŞ PANELİ

Bir diğer kararla da yine Nitelikli Doğal Koruma Alanlarında kurulu gücü 10 MW’ı geçmemek kaydıyla güneş enerjisi santralleri kurulabilecek.

Mevcut tekniklerle her bir 1 MW kurulu güce sahip güneş enerjisi santrali kurabilmek için en az 20 bin m2 alan gerekiyor. Koruma altındaki alanlarda 10 MW kurulu güce kadar izin verildiği için bu alanların 200 bin m2’si güneş panelleriyle işgal edilmiş olacak.

30 TON BALIK

Bir diğer kararla da Nitelikli Doğal Koruma Alanlarında, geleneksel balıkçılık faaliyetleri ile sulama amaçlı göletlerle olmak ve üretim kapasitesi yıllık 30 tonu aşmamak kaydıyla kültür balıkçılığı yapılmasına izin verildi. Bu sınır daha önce ’30 ton ve üzeri’ şeklinde uygulanıyordu.

Dolayısıyla bu alanlardaki kültür balıkçılığı üretimine üst sınır getirilmiş oldu. Aynı kararla balıkçıların mevcut yapılarını bakım onarımdan geçirmelerine izin verildi.