Doğalgaz faturası karmaşasında son durum

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK), İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki olan İstanbul Gaz Dağıtım Sanayii ve Ticaret A.Ş (İGDAŞ) hakkında başlattığı soruşturma bu hafta gündemin ilk sıralarında yer aldı.

EPDK, mevzuata aykırı olarak İGDAŞ’ın 35 günlük yasal sınırı aşan faturalandırma yaptığı gerekçesiyle bu faturaların iptalini isterken, İGDAŞ “salgın nedeniyle sayaç okuma işlemlerinin geciktiğini” belirtti.

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DİĞER İLLERDE DE VAR

Sozcu.com.tr’ye konuşan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, İGDAŞ’ın faturalandırmada süre aşımı yaptığını ilk gündeme getiren kişilerden biri olduğunu belirterek “Ancak biz iptal değil taksitlendirme yoluyla ödeme kolaylığı yapılmasını talep etmiştik, fatura iptali başka sorunlar ve karmaşa yaratabilir” dedi.

Geç faturalandırmanın sadece İstanbul’da olmadığını, diğer illerden de vatandaşların aynı şikayetleri ilettiğini aktaran Ağaoğlu başka büyük kentlerden de 35 günlük yasal sınırı aşan faturalandırma yaptığına dair şikayetler aldıklarını belirtti. Ancak EPDK’dan bu şirketlere dönük bir soruşturma yapıldığına dair bir açıklama gelmedi. EPDK kaynakları önceki gün yaptıkları bir açıklamada diğer illerde de fatura usulsüzlükleri olup olmadığına dair araştırma yaptıklarını ifade etmişlerdi. İGDAŞ tarafından dün yapılan açıklamada ise faturaların yeniden düzenlenmesi için çalışmaların yapıldığı bildirildi.

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EPDK’YA İNDİRİM ÇAĞRISI

35 günü aşan faturaların vatandaşın bütçesini zorlayabileceğini söylediklerini hatırlatan Ağaoğlu, EPDK’ya da çağrı yaparak salgın döneminde özellikle dar gelirli kesime doğalgaz ve elektrikte indirimli tarife uygulama çağrısında bulundu.

Salgından dolayı birçok insanın işini ve gelirini kaybettiğini hatırlatan Ağaoğlu, fatura ödememe gerekçesiyle doğalgaz, elektrik, su ve internet gibi hizmetlerin kesilmesinin yasaklanması gerektiğini vurguladı.

FATURALARDA TAHSİLAT ORANLARI DÜŞTÜ, NAKİT AKIŞLARI BOZULDU

Sozcu.com.tr’ye konuşan enerji sektörü kaynakları, İGDAŞ’ın yasal süreyi aşan faturaları iptal edeceğini ve örneğin 45 günlük fatura bedelinin üçte ikisi alınarak 30 günlük yeni fatura kesileceğini belirtti.

Hem kamu hem de özelde birçok enerji şirketinin nakit akışının bozulduğunu, fatura tahsil oranlarının dramatik bir şekilde düştüğünü belirten kaynaklar, bankalara kredi geri ödemelerinde de sorunların arttığını dile getirdi.