Doğalgaz fiyatı Hollanda’da belirleniyor

Yeni doğalgaz anlaşmaları imzalayan Türkiye, Hollanda merkezli gaz piyasasının fiyatlarına göre para ödeyecek.

Taylan BÜYÜKŞAHİN

Rusya, Azerbaycan ve Nijerya ile doğalgaz kontratları geçen yıl biten Türkiye’nin, 2022’de yaptığı yeni sözleşmelerde alım maliyetleri katlanarak artıyor. Bu sözleşmelerde gizlilik sebebiyle fiyatlar bilinmiyor. Ancak, anlaşma bedelinin şu anda bin metreküp doğalgaza ödenen 300 dolar seviyesinin 2 katı civarında olduğu tahmin ediliyor. Rusya başta olmak üzere imzalanan yeni sözleşme bedellerinin iddialara göre Hollanda’daki doğalgaz piyasası ortalamasına göre belirlendiğini ifade eden Enerji Piyasaları Uzmanı ve ATA Platform Direktörü Doç. Dr. Volkan Özdemir, Türkiye’nin her türlü altyapısı olmasına rağmen fiyat belirlemede yurtdışına bağımlı olduğunu söyledi. Bunun doğru bir strateji olmadığını, Türkiye’nin bir ‘enerji hub’ı olabileceğini, ancak sadece ‘koridor’ olmayı tercih ettiğini anlatan Özdemir, mevcut doğalgaz politikalarının cari açığı körükleyeceğini kaydetti.

İTHALATTA DÜNYADA 6’NCI

Karadeniz’de keşfedilen doğalgazın 4-5 yıl sonra kullanılmaya başlanacağını, onun da toplam tüketimin tamamına yetmeyeceğini hatırlatan Özdemir, “Türkiye 2021 yılında 60 milyar metreküp doğalgaz tüketti. Türkiye dünyanın en büyük 6’ncı doğalgaz ithalatçısı. Ama Hollanda’da belirlenen fiyata mahkumuz. Bu yaşananlar, EPİAŞ’ta (Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.) vadeli işlemlerde yeterli bir derinliğe sahip olmamanın sonucudur. Doğal olarak kendimize güvenemiyoruz. Enerji fiyatlarının oluşması konusunda neden kendimizi geliştiremiyoruz? Bu soruyu sormamız gerekiyor” dedi.

Yenilenebilir enerji ile elektrifikasyon gerekli

Vatandaşların doğalgaza ulaşımının elbette önemli olduğunu, ancak Türkiye’nin bu noktadaki dışa bağımlılığının da unutulmaması gerektiğini söyleyen Enerji Uzmanı Dr. Volkan Özdemir, “81 ilin 5-10 bin nüfuslu ilçelerine dahi tamamen ithal bir ürün olan doğalgazı götürmek ne kadar mantıklı” dedi. Cari açığı azaltmak için çalışıldığını hatırlatan Özdemir, “Rusya ve Azerbaycan gibi doğalgaz zengini ülkelerde dahi her yerleşim yerine gaz götürmek gibi bir şey söz konusu değil. Bizim bu noktada yenilenebilir enerji ile elektrifikasyona ve hatta gerekiyorsa kömüre yönelmemiz gerekiyor” diye konuştu.

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