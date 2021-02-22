Doğalgaz ocakları değil cepleri yakıyor

Doğalgaza gelen zamlar vatandaşın belini büküyor. Faturalar har ay kabarıyor. Borcundan dolayı doğalgazı kesilen evlerin sayısı da giderek artıyor. Doğalgaz faturaları neredeyse 2 kat artarken, dağıtım şirketlerine ödenen bedel 3.5 kat arttı. 2014’te 303 lira olan fatura bedeli 540 liraya yükseldi.

FATURALAR YANIYOR

CHP’nin Enerji Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, “Vatandaş kara kışta kombiyi açmaya korkuyor. Faturalar kabarıyor. Vatandaş doğalgaz yakamıyor, gelen faturalarla yanıyor. Doğalgaz cepleri yakıyor” dedi.

Maliyetlerin günden güne arttığına dikkat çeken Akın, vatandaşı çarpan elektrik faturasının ardından doğalgaz faturalarıyla ilgili de bir çalışma yaptı. Akın, yaptığı ayrıntılı çalışma ile ilgili şunları kaydetti:

BEDEL 3.5 KAT ARTTI

“Ocak 2014’te 100 lira olan doğalgaz faturası, tüketim miktarı değişmeden Şubat 2021’de 176 liraya yükseldi. Doğalgaz dağıtım şirketlerine ödenen ve faturalara yansıyan sistem kullanım bedeli de 3.5 kat arttı. Ocak 2014’te tüketilen metreküp başına 0.0623 lira olarak fatura edilen tutar Şubat 2021’de 0.2179 liraya çıktı. Kış aylarında ortalama 100 metrekare büyüklüğündeki bir evde ısıtmak için, kombinin en düşük sıcaklık ayarında dakikada yaklaşık 0.007 metreküp doğalgaz harcanıyor.”

Mutfak ve sıcak su kullanımı hariç günlük tüketimin ortalama 10 metreküp olduğunu ifade eden CHP’li Ahmet Akın, “Günlük 10 metreküp tüketim üzerinden yapılan hesaplamaya göre kış ayında tüketilen 300 metreküp doğalgaz bedeli Ocak 2014’te 303 liraydı. Şubat 2021’de 540 liraya yükseldi. Vatandaş artan doğalgaz faturaları nedeniyle ısınmak için evinde kombiyi açmaya korkar hale geldi. Doğalgazda otomatiğe bağlanan zamlar vatandaşın cebini yakıyor. Doğalgaz değil, gelen faturalar ısıtıyor” diye konuştu.