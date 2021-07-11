Doğalgaz ve elektrik borcunu ödeyemeyen vatandaşa yasal takip

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından cevaplanmak üzere meclise sunduğu soru önergesinde 2020 yılı salgın döneminde Türkiye’de kaç abonenin borçları nedeniyle elektrik ve doğalgazının kesildiğini ve kaçına yasal işlem başlatıldığını sordu.

“MİLYONLARCA ABONE KESİNTİYE UĞRADI”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in verdiği yanıta göre, 2020 yılı salgın döneminde mesken abone grupları için Türkiye genelinde üretilen 320 milyon 802 bin 228 elektrik faturasından yüzde 0,92’sine (2 milyon 951 bin 380 Abone), 169 milyon 575 bin 739 doğalgaz faturasından yüzde 0,43’üne (729 bin 176 Abone) yükümlülüklerini yerine getiremediğinden dolayı geçici olarak kesinti uygulandığı ortaya çıktı.

Bakan Dönmez tarafından cevaplanan yanıtta ayrıca, zamanında borç ödenmemesi nedeniyle 105 bin 600 elektrik ve 60 bin 237 doğalgaz abonesi için de yasal takip başlatıldığı belirtilirken, Manisa’da bu rakamın 709 elektrik, 534 doğalgaz abonesi olduğu belirtildi.

“İKTİDARIN, VATANDAŞINI DESTEKSİZ BIRAKTIĞININ İTİRAFI”

Soru önergesinin sahibi CHP Manisa Milletvekili Başevirgen konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 2020 yılı pandemi döneminde elektrik ve doğalgaz kesintilerini geçtiğimiz yıllara göre zirve yaptığının altını çizerek, pandemi koşullarında yapılan kesintiler ile yasal takipleri “Vatandaşa zulüm etmişler.” olarak değerlendirdi.

CHP’Li Başevirgen konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi; “Pandemi nedeniyle uygulanan kısıtlamalar nedeniyle insanların evlerine kapanıp kazançlarından da mahrum kaldığı bir dönemde, elektrik ve doğalgaz faturalarını ödeyemediği için kesinti uygulanması ve hatta haklarında yasal işlem başlatılması gerçekten üzüntü verici.

Sosyal devlet anlayışı gereği böyle olağanüstü durumlarda yaşamsal öneme sahip elektrik ve doğalgaz kesintisi yapılmamalı ve faturalarını ödeyemedi diye insanlar hakkında yasal takip başlatılmamalıydı. İktidarın, bu süreçte vatandaşına destek olmakta ne kadar yetersiz kaldığını bu veriler bizlere açıkça gösteriyor.”