Doğalgaz zamlarından sonra kömürün fiyatı da yüzde 125 arttı

Türkiye’de bir yandan doğalgaza zam yapılırken eş zamanlı olarak kömür fiyatları da zamlandı. Kömür fiyatları geçen seneye göre yüzde 125 arttı. Geçen sene 1250 TL olan kömürün tonu bu yıl 2 bin 800 ile 3 bin TL arası değişiyor, birçok ilde ise yerli kömür tüketimi yasak.

Halil ATAŞ

Kış mevsimi yaklaşıyor. Dar gelirlilerin tek ısınma kaynağı kömürün fiyatı geçen yıla oranla yüzde 125 arttı. Geçen yıl bin 250 TL olan kömürün tonu bu yıl 3 bin TL’ye yükseldi.

CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, geçen sene 1.250 TL olan kömürün tonunun bu yıl 2 bin 800 ile 3 bin TL arası değiştiği bilgisini verdi.

“Ancak sorun şu ki, ne vatandaşın kömür alacak parası ne de kömür satıcılarının stoklar bittiğinde ithal edeceği bir kömür yok” diyen Aytekin, “Bu kış, yurttaşları ödedikleri faturalar yakacak” diye konuştu.

‘EKONOMİDEN ANLAMAYANLAR SEFALETE SÜRÜKLEDİ’

“Erdoğan’ın kurduğu ve iktisat politikasıyla zerre alakası olmayan ‘faiz sebep enflasyon sonuç’ politikasının ceremesini vatandaş ödüyor” diyen Aytekin, “Merkez Bankası’na baskı yapıp faizi düşürdüler ama dolar fırladı. İthalata dayalı ekonomi olduğumuz için de her şeyin fiyatı fırladı. Bunun son örneği kömür fiyatları oldu. Ekonomiden anlamayanlar sefalete sürükledi” diye konuştu.

Halihazırda doğalgaz kullanılamayan yerlerde kömürün temel ısınma kaynağı olduğuna vurgu yapan Aytekin, “Birçok ilde yerli kömür kullanımı da yasak” dedi.

“Yasağın olmadığı yerde ise ithal kömür doğal olarak özendiriliyor” diyen Aytekin, “Temiz çevre hakkı gerekçesiyle bir yandan olması gerektiği gibi yurttaşlar doğalgaza teşvik ediliyor bir yandan ise doğalgaza taksimetre gibi zam yapılıyor” diye konuştu.

“İKTİDAR GİDERAYAK ÜLKEYİ ATEŞE ATIYOR”

Mevcut zamların geri alınması talebinde bulunan Aytekin, şöyle devam etti:

“En kötü ev kirası 1000 TL’den başlıyor. Faturalar da en kötü 700 liraya dayanıyor. Kalan parayla ev mi geçindirsinler, çocuk mu okutsunlar, mutfak alışverişi mi yapsınlar?

İktidar giderayak ülkeyi ateşe atıyor. Seçimi kaybedeceklerini kendileri de biliyor. Kendi seçmenleri bile bu bir avuç rant çetesini doyurmak için çalıştıklarını biliyor.

20 yıl sonunda insanları aç, evsiz, yurtsuz, yakıtsız bırakan bu iktidar halk vicdanında mahkum olmuştur. En kısa zamanda sandığı bekliyorlar. Bu iktidarı tarihin derinliğine atmak için gün sayıyorlar.”

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