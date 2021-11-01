Doğalgaz zammını yüzde 123’e ulaştıran detay

BOTAŞ sanayi ve santraller için doğalgaza yüzde 48’e varan zam açıkladı. Ancak tarifedeki detaylar sanayi için zammın belirli bir tüketim sınırı aşılınca yüzde 100’ü aşacağını gösteriyor.

Emre DEVECİ

Türkiye Varlık Fonu (TVF) bünyesindeki Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), merakla beklenen kasım ayı tarife tablosunu yayımlandı.

Detaylar, zammın açıklanan yüzde 48’lik oranının çok üzerine ulaşacağını gösteriyor.

BOTAŞ’IN BASINA AÇIKLADIĞI ORAN YÜZDE 48,40

BOTAŞ’ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine kasımda uygulayacağı satış fiyatı, 1000 metreküp doğal gaz için 1488 lira olarak sabit kaldı.

Kasımda yıllık tüketimi 300 bin metreküpün üzerinde olan serbest tüketicilerin kullandığı 1000 metreküp doğalgazın fiyatı ekim ayına göre yüzde 48,40 artarak 3 bin 500 liraya çıktı.

Söz konusu ayda organize sanayi bölgesi veya kullanıcı birliği abonelerinin tükettiği 1000 metreküp doğal gazın fiyatı yüzde 48,40 artarak 3 bin 482 liraya yükseldi.

Elektrik üretim santrallerinin kullandığı 1000 metreküp doğal gazın fiyatı yaklaşık yüzde 46,82 artışla 4 bin lira oldu.

DETAYLARDA ZAM YÜKSELİYOR

BOTAŞ, tarife detaylarında sürpriz bir düzenlemeyi duyurdu.

Buna göre, hem dağıtım şirketlerinden hem de BOTAŞ’tan doğalgaz satın alan petrol, petrokimya, kimya, gübre, ametal (cam, seramik, çimento) ve metal grubu sektörlerinde faaliyet gösteren müşteriler için 2021 yılının ilk 9 ayındaki fiili tüketimlerinin aylık ortalamasının yüzde 60’ına kadarki tüketim miktarları yüzde 48,40 oranında zamlı olacak, yani fiyat 1000 metreküp için 3500 TL olacak.

Aylık ortalama tüketimin yüzde 60’ının üzerindeki tüketim için ise kasım tarifesinde yer alan Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım için geçerli olan Kademe-2 fiyatının yüzde 50 fazlası uygulanacak. Yani satış tarifesi 5250 TL’ye ulaşacak.

2021 yılı ilk 9 ayındaki fiili tüketimlerinin aylık ortalamasının yüzde 60’ının üzerindeki tüketim için zam oranı böylece yüzde 123’e kadar ulaşacak.

Aynı durum BOTAŞ’tan doğal gaz satın alan OSB/Serbest Bölge’nin bünyesinde yer alan ve Petrol/Petrokimya/Kimya, Gübre, Ametal ve Metal Grubu sektörlerinde faaliyet gösterenler için de geçerli olacak.

‘ZARARI AZALTMAK İÇİN ÜRETİMİ KISIN DİYORLAR’

Bu detayla ilgili sozcu.com.tr’ye konuşan GazDay Genel Müdürü Mehmet Doğan, söz konusu sanayi kuruluşlarına tüketimi ve dolayısıyla üretimi kısın denilmiş olduğunu dile getirdi.

BOTAŞ’ın üretim maliyetinin altına fiyatla satış yaptığı için büyük zarar edeceğini, zararı azaltmak için de yüzde 60’lık tüketimin üzerine yüzde 100’ü aşan zam yaparak tüketimi ve dolayısıyla zararı azaltmaya çalıştığını belirten Doğan, doğalgaz arz sorunlarının da bu düzenlemede etkili olmuş olabileceğini söyledi.

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