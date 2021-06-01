Doğalgaza bu ayda zam geldi

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ’nin (BOTAŞ) internet sitesinde, haziran ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

Yeni tarifeyle konut tüketimi için yüzde 1, elektrik üretim amaçlı santrallerinin tarifesinde ise yüzde 5 artış yapıldı.

Buna göre, BOTAŞ’ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, 1000 metreküp doğal gaz için 1328 lira 65 kuruş, sanayi abonelerine uyguladığı fiyat ise 1486 lira 12 kuruş olarak belirlendi.

Elektrik üretim amaçlı santrallerinin tarifesinde ise 1000 metreküp doğal gaz için uygulanan fiyat yüzde 5 artışla 1713 lira 25 kuruş oldu.

Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor. Yılbaşından bu yana her ay doğalgaza yüzde 1 zam yapıldı.

İlginizi Çekebilir Doğalgazda yandaşa garantili proje