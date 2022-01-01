Doğalgaza tek seferde yüzde 25 zam… 1 Ocak 2022 İlker Karagöz ile Çalar Saat

Konut için yüzde 25, sanayi aboneleri için yüzde 50 yapıldı… 1 Ocak 2022 İlker Karagöz ile Çalar Saat yayında hemen izle!

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Çalar Saat, samimi ve dürüst habercilik anlayışıyla Türkiye’nin dört bir yanından derlediği haberleri izleyicilerle buluşturup ülkenin nabzını tutmaya devam ediyor.

Türkiye’nin lider sabah haber programı Çalar Saat FOX’ta!

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