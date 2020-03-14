Doğalgazda da hesap şaştı

Türkiye’nin 2018 Ağustos ayında içine düştüğü ekonomik krizle birlikte doğalgaza o günden bu yana peş peşe 5 zam 1 indirim yapıldı.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) Ağustos 2018’den Eylül 2019’a kadar geçen 13 aylık sürede yaptığı net zam yüzde 55.52’ye ulaştı. Ancak Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), doğalgaz zamlarının ilden ile farklılık gösterdiğini belirterek, aynı dönemde ülke genelindeki zam oranını yüzde 52.29 olarak hesapladı.

TÜİK’in BOTAŞ’a göre daha düşük çıkan zam hesabı CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen’in verdiği soru önergesiyle ortaya çıktı. Birbirinden farklı zam oranları kafalarda soru işareti bırakırken, olan TÜİK’in hesapladığı enflasyona göre maaş zammı alan memur ve emeklilere oldu.

Birbiri ardına gelen doğalgaz zamlarını Meclis gündemine taşıyan CHP Milletvekili Alpay Antmen, doğalgaz zamlarının ayrıntılarını öğrenebilmek için Cumhurbaşkanlığı (CİMER) Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Enerji Bakanlığı’na üç ayrı yazılı soru önergesi gönderdi.

Antmen’e yanıt CİMER üzerinden bir tek TÜİK’ten geldi. Doğalgaz zamlarını 81 ilden derlediği fiyat değişimleri üzerinden hesaplayan TÜİK’in gönderdiği tabloda Ağustos 2018’den Eylül 2019’a kadarki 13 aylık dönemde doğalgaz fiyatlarının yüzde 52.29 oranında arttığı bilgisi yer aldı.

Ancak BOTAŞ’ın aynı dönemde açıkladığı yüzde 5 zam ve yüzde 1 indirim, doğalgaz fiyatlarının aynı dönemde yüzde 55.52 arttığını gösteriyor. BOTAŞ’ın açıkladığı zamlarla TÜİK’in piyasadan derlediği fiyat artışları arasında toplam 3.23 puanlık fark olması kafaları karıştırdı.

Örneğin, BOTAŞ’ın 2018 ağustos, eylül ve ekim aylarında yaptığı yüzde 9’arlık zamlar TÜİK hesaplamalarına sırasıyla yüzde 7.45, yüzde 7.95 ve yüzde 8.92 olarak yansıdı.

MAAŞ ZAMLARINI VURDU

İki kurum arasındaki zam farkının kafalarda soru işaretleri bıraktığını belirten CHP’li Antmen, bu durumun emekli ve memurlara daha düşük zam verilmesine yol açtığını söyledi.

* Maaş zamları hesaplanırken TÜİK’in düşük zamlarının dikkate alındığına işaret eden Antmen, Doğalgaz evleri ısıtmaya yetmiyor ama cüzdanları yakıyor.

* BOTAŞ’ın açıkladığı zamlar nasıl oluyor da TÜİK hesaplayınca bu kadar düşük çıkıyor?

* Vatandaş doğalgaza yüksek zam öderken, doğalgazın yol açtığı enflasyon düşük çıkıyor, bu da maaş zamlarının düşük belirlenmesine yol açıyor dedi.

ZAMLAR İLLERE GÖRE DEĞİŞİYOR

TÜİK, soru önergesine gönderdiği yanıtta, doğalgaz zamlarının illere göre değiştiğine dikkat çekerek, “TÜFE kapsamında 81 ilden fiyat derlenmekte olup, doğalgaz fiyatlarındaki değişim oranları illere göre farklılık gösterebilmektedir.

Aylık değişimler (zamlar) ülke genelinde uygulanan fiyat değişimlerinin gerçekleştiği aylara göre seçilmiştir” açıklamasını yaptı.