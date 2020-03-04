Doğduğun Ev Kaderindir 10. yeni bölüm fragmanı geldi! (Doğduğun Ev Kaderindir 9. son bölüm izle)

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin 9. bölümü bu akşam ekranlara geldi. Dizinin son bölümünde; Zeynep, Nermin’i teselli etmeye çalışırken, adım adım kendi gerçeğine yaklaşır. Hayatın getirdikleri doğrultusunda büyük konuşmaması gerektiğini, deneyimleyerek anlayacaktır. İşte Doğduğun Ev Kaderindir 10. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme sayfası…

TV8 ekranlarının beğeniyle takip edilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir bu hafta 9. bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı. Dizinin bu akşamki son bölümünde; Ekrem’in içinde bulunduğu çember, git gide daralır. Nermin ve Meltem’in arasında bir seçim yapmanın vakti gelmiştir. İşte Doğduğun Ev Kaderindir 10. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme ekranı.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR SON BÖLÜM FRAGMANI

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 9. SON BÖLÜM İZLE

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 9. BÖLÜM ÖZETİ

Benal’i Nerminlerde görmek, Mehdi’yi çok şaşırtır. Zeynep’ten sakladığı şeylerin karşısında, artık iyice köşeye sıkışmıştır. Zeynep, Nermin’i teselli etmeye çalışırken, adım adım kendi gerçeğine yaklaşır. Hayatın getirdikleri doğrultusunda büyük konuşmaması gerektiğini, deneyimleyerek anlayacaktır.

Ekrem’in içinde bulunduğu çember, git gide daralır. Nermin ve Meltem’in arasında bir seçim yapmanın vakti gelmiştir. Emine kurtuluşuna doğru yürüdüğünü sanırken, aslında karanlığına koştuğundan habersizdir.

Zeynep ve Mehdi’nin aşkları acı bir şekilde sınanır. Artık kavuşmalarının önünde, kendilerinden de büyük bir engel vardır.