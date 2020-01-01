Doğduğun Ev Kaderindir 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Doğduğun Ev Kaderindir 2. son bölüm izle

Doğduğun Ev Kaderindir 2. bölümüyle TV8 ekranlarında yayınlandı. Başrollerini Demet Özdemir ile İbrahim Çelikkol’un paylaştığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin son bölümünde; Zeynep ve Mehdi’nin yolları kesişiyor… Doğduğun Ev Kaderindir 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Doğduğun Ev Kaderindir 2. son bölüm izleme linki…

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin son bölümünde; Zeynep gerçekte kim olduğunu sorgularken kaderin ona çizdiği yolda birçok macerayla karşılaşır. Çocukken büyük acılar çeken Mehti ve Zeynep zorlu bir hayat mücadelesi içindedir ve ikisinin de ruhları yıllar geçse de çocukken aldıkları yaralarla doludur.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR FRAGMAN

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 2. BÖLÜM İZLE

İki yaralı ruh aidiyet hissini birbirinde buluyor. İkilinin bu yolculuğunu artık yalnızca sözlüklerde bulunan aşka dair tüm kelimeleri izleyicisine yeniden anlatılıyor.

Yapımını OGM Pictures’ın yaptığı, yönetmenliğini Çağrı Bayrak’in üstlendiği, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek, Eylem Canpolat ve Ayşenur Sıkı’nın senaryasonu kaleme aldığı “Doğduğun Ev Kaderindir” izleyicisiyle buluştu.