Doğduğun Ev Kaderindir 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Doğduğun Ev Kaderindir 3. son bölüm izle

Doğduğun Ev Kaderindir 3. bölümüyle TV8 ekranlarında izleyiciyle buluştu. Başrollerini Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol’un paylaştığı dizinin son bölümünde; Zeynep yeni hayatına alışmaya çalışırken Faruk onu Mehdi’ye karşı uyarıyor ve soruyor: “Sen korkuyor musun bu adamdan?” Seyirciler merak ediyor: Doğduğun Ev Kaderindir 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Doğduğun Ev Kaderindir 3. son bölüm izleme linki…

Yönetmenliğini Çağrı Bayrak’in üstlendiği, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek, Eylem Canpolat ve Ayşenur Sıkı’nın senaryosunu kaleme aldığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin son bölümünde; Mehdi’nin teklifinde ne kadar ciddi olduğunu anlayan Zeynep, yeni bir dönemecin eşiğindedir. Aklı ve kalbi bambaşka şeyler söylerken, Zeynep yapması gerekeni seçerek Mehdi’yle evlenmeye karar verir.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR FRAGMAN

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 3. SON BÖLÜM İZLE

İkilinin aldıkları evlilik kararı, mahallede de büyük ses getirir. Diğer tarafta Nermin, kızını bir an önce oradan kurtarmanın planlarını yaparken, Ekrem’in Zeynep için bambaşka planları vardır. Ekrem adımlarını dikkatle atar.

Zeynep hala aldığı kararın şokunu yaşarken Zeliha’nın Sakine’ye yaptığı başka bir teklifle, Zeynep dört bir yandan kuşatılmaya başlanır.

Düğün günü geldiğindeyse, beklenmedik gelişmelerin varlığı ve misafirlerin gelişiyle, Zeynep ve Mehdi’nin ilişkileri başka yaralara gebe olacak, aşılması zor duvarlar aralarına örülecektir.