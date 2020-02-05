Doğduğun Ev Kaderindir 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Doğduğun Ev Kaderindir 5. son bölüm izle

Doğduğun Ev Kaderindir 5. bölümü bu akşam ekranlara geldi. Dizinin son bölümünde neler yaşandığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Başrollerini Demet Özdemir ile İbrahim Çelikkol’un paylaştığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin 6. yeni bölüm fragmanını ve 5. son bölüm izleme ekranını haberimizden bulabilirsiniz.

TV8 ekranlarının sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir bu akşam 5. bölümüyle ekranlara geldi. Peki Doğduğun Ev Kaderindir 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin son bölümünde neler oldu? İşte Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden son gelişmeler ve yeni bölüm fragmanı…

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Doğduğun Ev Kaderindir 6. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında sayfamızda olacak.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR SON BÖLÜM FRAGMANI

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 5. BÖLÜM İZLE

Zeynep, iki farklı hayatı ve ondan beklentileri bambaşka olan anneleri arasında sıkışıp kalmış, genç bir hukuk öğrencisidir. Bir taraftan öz annesinin fedakarlıkları altında ezilirken, diğer taraftan da öbür annesinin onun için kurduğu hayalleri sırtlanmaya çalışır. Yıllardır iki taraf arasındaki dengeleri korumaya çalışırken, Zeynep gerçekte kim ve hangi ailesinin kızı olduğunu sorgulamaya devam eder. Bu, Zeynep’in cevabını bir türlü bulamadığı, yegâne sorudur.

Mehdi, önce ailesinin sonra mahallesindekilerin sorumluluğunu üstlenmiş, herkesin güvenle sırtını yasladığı, cesur, fedakâr ama bir o kadar da yalnız bir adamdır. Herkesin sevgisini böylesine kazanmışken, bir annesininkine layık olamaz. Mehdi’nin içinde öyle bir boşluk oluşur ki, orayı da babasının intikamıyla doldurmaya çalışır. Annesi; oğlunu içine düştüğü karanlıktan kurtarmak için, bir an önce mahalleden biriyle evlendirmeye karar verir.

Zeynep’in doğum gününde, erkek arkadaşı Faruk’tan aldığı evlenme teklifi; aslında onu adım adım Mehdi’ye yaklaştırmaktadır. Artık öz annesinin fedakarlıklarının karşılığını ödeme vakti gelmiştir. Zeynep bir kez daha hayatın planlardan değil, başa gelenlerden ibaret olduğunu anlayacak, kaderi onu yeniden doğduğu eve sürükleyecektir. Mehdi ve Zeynep yaralarını beraber iyileştirmeye çalışırlarken, birbirlerinin evi olma yolunda da mücadele edeceklerdir.