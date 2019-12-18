Doğduğun Ev Kaderindir ne zaman başlayacak? İşte Doğduğun Ev Kaderindir 1. fragman!

Başrollerinde İbrahim Çelikkol ile Demet Özdemir’in yer aldığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden 1. bölüm fragmanı geldi ayrıca dizinin yayın tarihi de açıklandı. Dizide iki farklı aileye sahip olan Zeynep’in zorlu mücadelesi ve onu koruyup kollayan Mehdi’nin hikayesi ele alınıyor. İşte Doğduğun Ev Kaderindir 1. bölüm fragmanı…