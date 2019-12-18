Doğduğun Ev Kaderindir ne zaman başlayacak? İşte Doğduğun Ev Kaderindir 1. fragman!

Başrollerinde İbrahim Çelikkol ile Demet Özdemir’in yer aldığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden 1. bölüm fragmanı geldi ayrıca dizinin yayın tarihi de açıklandı. Dizide iki farklı aileye sahip olan Zeynep’in zorlu mücadelesi ve onu koruyup kollayan Mehdi’nin hikayesi ele alınıyor. İşte Doğduğun Ev Kaderindir 1. bölüm fragmanı…
TV8’in yeni dizisi Doğduğun Ev Kaderindir ilk bölümüyle 25 Aralık Çarşamba akşamı izleyicisiyle buluşacak. Yapımını OGM Pictures’ın yaptığı, yönetmenliğini Çağrı Bayrak’ın üstlendiği, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek, Eylem Canpolat ve Ayşenur Sıkı’nın senaryosonu kaleme aldığı dizinin reyting macerası merak ediliyor.
DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 1. FRAGMAN
“Doğduğun Ev Kaderindir” ilk bölümüyle 25 Aralık Çarşamba 20.00’de TV8’de! #DoğduğunEvKaderindir @dogdugunev @ogmpictures @dmtzdmr pic.twitter.com/3uT1blvnWm
— tv8 (@tv8) December 18, 2019