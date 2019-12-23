Doğduğun Ev Kaderindir ne zaman başlıyor? İşte dizinin 2. fragmanı, oyuncuları ve konusu…

Yapımını OGM Pictures’ın yaptığı, yönetmenliğini Çağrı Bayrak’in üstlendiği, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek, Eylem Canpolat ve Ayşenur Sıkı’nın senaryosunu kaleme aldığı “Doğduğun Ev Kaderindir” dizisinin yayın tarihi belli oldu. Peki Doğduğun Ev Kaderindir oyuncuları kimler, konusu ne? İşte Doğduğun Ev Kaderindir dizisi 2. fragmanı…

Doğduğun Ev Kaderindir’de iki farklı aileye sahip olan Zeynep’in zorlu mücadelesi ve onu koruyup kollayan Mehdi’nin hikayesi ele alınıyor. İşte Doğduğun Ev Kaderindir dizisi hakkında merak edilenler…

DİZİNİN KONUSU NE?

Gerçek hayat hikayesinden uyarlanan “Doğduğun Ev Kaderindir”, insanlığın en büyük ve derin sorgulamalarından biri olan “İnsan kaderini değiştirebilir mi?” sorusunun cevabını arıyor.

OYUNCULARI KİMLER?

Başrollerini İbrahim Çelikkol ve Demet Özdemir’in paylaştığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin ilk bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.



DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 1. FRAGMAN

Mehdi karakterinin kendi hikayesini anlattığı teasera “Annesinin sevmediği bir adamı, elin kızı sever mi?” cümlesi damga vurdu. Hayatın onu sevmediğini, bağrına basmadığını ifade eden Mehdi yine de içine düştüğü bu durumun nedenlerini sorgulamaktadır.

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DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 2. FRAGMAN

Annesinin yanına doğduğu eve geri dönen Zeynep, hiç beklemediği bir teklif ile karşılaşır. Annesi, Zeynep’in Mehdi ile evlenmesini teklif eder. Bu teklif, bambaşka bir hayatı olan Zeynep’i zor durumda bırakacaktır. Ancak kader, Zeynep ve Mehdi’yi karşılaştırmakta gecikmez.

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