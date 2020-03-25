Doğduğun Ev Kaderindir neden yok? Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Corona virüsü televizyonda yayınlanan dizileri de etkiliyor. Bu sebeple setlerine ara veren dizilerden biri de Doğduğun Ev Kaderindir oldu. TV8 yayın akışında Doğduğun Ev Kaderindir dizisi yerine Survivor yarışması yayınlanacak. Peki Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm ne zaman?