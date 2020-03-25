Doğduğun Ev Kaderindir neden yok? Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Corona virüsü televizyonda yayınlanan dizileri de etkiliyor. Bu sebeple setlerine ara veren dizilerden biri de Doğduğun Ev Kaderindir oldu. TV8 yayın akışında Doğduğun Ev Kaderindir dizisi yerine Survivor yarışması yayınlanacak. Peki Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm ne zaman?
Yönetmeliğini Çağrı Bayrak’ın yaptığı, senaryosunu Eylem Canpolat’ın yazdığı ‘Doğduğun Ev Kaderindir’ dizisinden Corona virüs önlemi geldi ve çekimlere ara verildi. Önlemler sebebiyle verilen ara Doğduğun Ev Kaderindir dizisi bu akşam ekrana gelmeyecek. Dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı konusunda bir açıklama yapılmadı.
TV8 YAYIN AKIŞI