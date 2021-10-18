Doğmamış çocukları borçlandıran proje

Hafif raylı sistem projesinin maliyetinin sürekli arttığını belirten CHP’li Müzeyyen Şevkin, “Adana’da doğmamış çocukları bile borçlandıran soruna çözüm bulun” dedi.

Deniz AYHAN

1996 yılında başlanan ve 2010 yılı Mayıs ayında resmi açılışı gerçekleştirilen 535 milyon dolar maliyetli Adana Hafif Raylı Sistem Projesi’nin (AHRSP) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na devredilmemesi, Adanalıların elini kolunu bağladı. CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, raylı sistem projesi dolayısıyla Adanalıların gelirinin büyük bölümünün ipotek altında olduğunu dile getirerek “Adana’da doğmamış çocukları bile borçlandıran raylı sistem sorununa çözüm bulun” dedi.

TBMM’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulunan Dr. Şevkin, “Söz verdiğiniz gibi Adana’da doğmamış çocukları bile borçlandıran raylı sistem kabusuna bir son verin. AHRSP’yi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na devredin, masanızda bekleyen 2. etap raylı sistem projesini de onaylayın” ifadelerini kullandı.

BORÇ SÜREKLİ ARTIYOR

AHRSP’nin Adanalıların kâbusu olmaya devam ettiğini kaydeden Şevkin, 1 milyar 200 milyon liraya ulaşan borç nedeniyle Adana Büyükşehir Belediyesi’nin elinin kolunun bağlandığını dile getirdi. Adana Büyükşehir Belediyesi’nin büyük oranda gelirinin de raylı sistem nedeniyle adeta ipotek altında olduğunu dile getiren “Cumhurbaşkanı’nı söz verdiği gibi Adana’da doğmamış çocukları bile borçlandıran raylı sistem kabusuna bir son vermeye çağırıyoruz” diye konuştu.

CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, “Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen Akıncılar-Üniversite-Stadyum 2. Etap Hafif Raylı Sistem Hattı’na (HRS) ilişkin projelerin fizibilite etütleri teknik ve mali açıdan güncellenerek Cumhurbaşkanı’na sunulmasına rağmen 9 aydan bu yana onaydan çıkmıyor” dedi. Şevkin projenin bir an önce onaylanmasını istedi.

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