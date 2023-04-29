‘Doğru adımlarla’ kuyruklara devam

AKP, İSTANBUL’DA SEÇMENLERE BEDAVA EKMEK DAĞITTI

14 MAYIS’taki seçimlere günler kala partiler propaganda çalışmalarına hız verdi. AKP Sultanbeyli İlçe Başkanlığı da vatandaşları kendilerine oy vermeye ikna etmek için başka bir yönteme başvurdu.

İlçe meydanında kurulan stantta halka ücretsiz ekmek ve su dağıtıldı. Standa dönüştürülen seçim aracına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, poşetlere konulan su ve ekmeği almak için uzun kuyruklar oluşturdu.

Ücretsiz yiyecek dağıtılan standın bulunduğu araçta, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı gösterilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un fotoğrafı yer aldı. Araçta “Doğru adımlarla yola devam” sloganı bulundu.

KÜÇÜMSEYEN YAKLAŞIM

Sultanbeyli halkının yoğun ilgi gösterdiği olduğu dağıtım sırasında çekilen ve sosyal medyaya yansıyan görüntülere bir görevlinin insanları aşağılayan sözleri de yansıdı. AKP’li görevlinin vatandaşlara “Sıraya girin! Sıraya! Alloooo!” diye seslenmesi dikkat çekti. Kuyruktakilerin buna tepki göstermemesi de gözden kaçmadı.

Bu arada AKP’li yetkili, haber için çekim yapan SÖZCÜ ekibine de müdahale etti. Kuyruk görüntüleri sosyal medyada ve siyasetçiler arasında “Sefalet ve çöküş ekonomisiyle ekmeğe muhtaç edilmiş vatandaşların hali” olarak yorumlandı.

‘DERİN SEFALET VAR’

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Sultanbeyli’deki görüntüyü SÖZCÜ’ye değerlendirdi. Geçen haftalarda ilçede pazar ziyareti yaptığını hatırlatan Tekin “Derin bir sefalet ekonomisi ile karşı karşıyayız. Sadece Sultanbeyli değil, Sultangazi, Arnavutköy, Bağcılar… Özellikle AKP’nin kale olarak saydığı yerlerde öylesine sıkıntılı sorunlar var ki… Bir ablamız pazarda tavuk kemiği bile alamadığını ifade etti. Tavuk eti falan değil, kemiği. İktidarın ekonomik modeli çöktükten sonra yapabileceği tek şey vardır, yoksulluğu yönetmek. Şu anda iktidar yoksulluğu yönetmeye çalışıyor. Milletimiz bunu hak etmiyor” dedi.