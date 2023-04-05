Doğru Parti Lideri Serdaroğlu: Oyların kaydırıldığını ispat ettik

Cem YILDIRIM/ANKARA

Doğru Parti Genel Başkanı Rıfat Serdaroğlu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyerek, seçim güvenliği konusunda açıklamalarda bulundu ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Oyların kaydırıldığını, olağan dışı seçmen artışının yaşandığını, yurtdışı seçmen kütüklerinin karıştırıldığı, Anayasa ihlalinin yaşandığını ve Seçim Bilişim Sistemi’nde güvenlik açığının olduğunu aktaran Serdaroğlu, yaşanan güvenlik açığı için, “Seçim akşamında sonuçları girerken iktidar partisi tarafından korkutulan, tehdit edilen bir veri mühendisi, seçimde hiç oy kullanmadığı görülen 1 Milyon vatandaşın oylarını AKP hanesine, yani Erdoğan hanesine yazabilir. Kayıtları silerek, delilleri yok edebilir” dedi.

Serdaroğlu’nun seçim güvenliği konusunda ifadeleri ve izlenimleri şu şekilde:

“OYLARIN KAYDIRILDIĞINI İSPAT ETTİK”

*AKP 2002 genel seçimlerin bu yana her seçimde çeşitli yöntemlerle oy kaydırmış ve milli iradeyi saptırmıştır.

*Özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgemizdeki 17 il ve 104 ilçede sandık sandık yaptığımız incelemelerde bu oy kaydırmalarını ispat etmiş bulunuyoruz.

*Depremden 57 gün sonra 6 ilimiz daha dahil edilmiştir. Bizim tespitlerimize göre, 17 ildeki seçmen sayısı 4 milyonu aşmaktadır.

“OLAĞAN DIŞI SEÇMEN ARTIŞI GÖRÜLMEKTE”

*Sandık seçmen sayıları ve ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı değişimi, yıllar boyunca düzenli, doğru ivmeli bir artış göstermektedir. İlk kez olağan dışı artış ile 561.502 fazla seçmen görülmektedir. YSK, bu farkı Türk Milleti’ne izah etmek zorundadır.

“BU DOĞRUDAN ANAYASA İHLALİDİR”

*YSK 2023/99 nolu kararı ile 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin seçim takviminin başlangıç tarihinin 18 Mart 2023 olarak kabul edilmesine karar verdi.

*Bu tarih belirlendiğine göre, Yeni Seçim Kanunu’nun 6 Nisan 2023 tarihinden son başlayacak seçim takvimine uygulanabilecek iken mevcut seçimlere uygulanabilmesinin imkanı yoktur.

*Bu hal, doğrudan Anayasa ihlalidir. Bu konuda 6 Nisan günü YSK’ya itirazımızı doğru parti olarak yapacağız.

“SEÇSİS’DE GÜVENLİK AÇIĞI VAR”

*Sandık seçmen tutanaklarındaki verileri sisteme besleyen veri mühendisleri bulunur. Bu mühendislerin sisteme yaptıkları girişler ve her girişte ne değişiklik yaptıkları ayrı bir kayıtta tutulur. Buna “Log” kaydı denir.

*Dünyaca kabul edilmiş veri güvenlik standartlarında Bu log kayıtlarının değiştirilmesi, silinmesi mümkün değildir. Ancak Seçim Bilişim Sistemi (SEÇSİS)’nde bu mümkündür. Bu da en büyük güvenlik açığıdır.

*Bir örnek vermek gerekirse, seçim akşamında sonuçları girerken iktidar partisi tarafından korkutulan, tehdit edilen bir veri mühendisi, seçimde hiç oy kullanmadığı görülen 1 Milyon vatandaşın oylarını AKP hanesine, yani Erdoğan hanesine yazabilir.

*Kayıtları silerek, delilleri yok edebilir. Bilgisayar Mühendisleri Odası, 2017 yılında yayınladığı geniş bir raporlar bu yazılanları doğrulamıştır.