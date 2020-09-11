Doğu Akdeniz gerilimi: Sonuç bildirgesinde Türkiye’ye adeta süre verdiler

Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan Doğu Akdeniz gerilimine müdahil olmak için birçok fırsatı değerlendiren ve Yunanistan’a destek mesajları vererek bölgeye fırkateyn ve savaş uçakları gönderen Fransa’da dün gerçekleşen “mini zirve” sonrasında peş peşe açıklamalar geldi.

Akdeniz’e kıyısı olan Yunanistan, Fransa, Malta, İtalya, İspanya, Portekiz ve Rum Kesimi’nin bir araya geldiği toplantının sonuç bildirgesinde ise “Türkiye’yle diyaloga geçilmesinde ilerleme sağlanamaması ve Türkiye’nin tek taraflı faaliyetlerini sonlandırmaması halinde, Avrupa Birliği ilave kısıtlayıcı tedbirler listesi geliştirmeye hazırdır” denildi.

Yapılan açıklamada, “Türkiye tarafından egemenliği ihlal edilen Yunanistan ve Rum Kesimi’ne tam destek veriyoruz ve onların yanındayız” ifadesi kullanılırken 24-25 Eylül’de toplanacak Avrupa Konseyi’nde kısıtlayıcı tedbirlerin görüşülebileceği belirtildi.

Fakat bu 7 ülkenin yaptığı açıklama resmi olarak Avrupa Birliği bloğunun tamamının görüşünü yansıtmıyor. Rum Kesimi, Haziran ayında Türk şirketlere ve bireylere yaptırım için çağrıda bulunmuş fakat aralarında Almanya’nın da olduğu birçok ülke bu karara destek vermemişti.



BİZ AB’Yİ KORUYORUZ, ONLAR DA BİZİ KORUSUN

Dün akşam yapılan basın toplantısında konuşan Yunanistan Başbakanı Miçotakis de Ankara’nın bu ayın sonunda yapılacak AB Zirvesi öncesinde bölgedeki doğal gaz arama çalışmalarını sonlandırmak için vakti olduğunu duyurdu.

Miçotakis, “Yunanistan, AB’nin sınırlarını koruma görevini sonuna kadar üstleniyor ve bunun karşılığı olarak da AB’den birlik ve destek olunmasını istiyor. Türkiye’nin Avrupa’yı bölme girişimine karşı mücadele edeceğiz” ifadesini kullandı.

ANKARA’DAN MACRON’A SERT TEPKİ

Korsika’daki zirveden önce Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ikili ilişkilerde sorunun Türk halkı olmadığını söylemiş, sorunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu dile getirmişti. Bu açıklama Ankara’dan büyük tepki çekerken, AKP Sözcüsü Ömer Çelik Twitter üzerinden Macron’un sözlerini eleştirmişti.

Çelik, “Bizim sizin gibi sömürgeci kafalarla sorunumuz var Bay Macron. Acı çektirdiğiniz haklarla ve sömürmek istediğiniz halklarla insani ve kardeşlik bağımız var. O yüzden sizinle karşı karşıyayız. Tehdit dili kullandığınız ülke Türkiye’dir. Türkiye size en uygun cevapları verecektir” demişti.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: ESKİ SÖMÜRGECİ REFLEKSİYLE…

Macron, zirve öncesi yaptığı açıklamada “Biz Avrupalılar olarak Erdoğan’a karşı sert ve güçlü olmalıyız. Herhangi bir gerilimden uzak durmaya çalışıyoruz fakat Türkiye’nin bölgedeki amaç ve isteklerini netleştirmesi gerekiyor. Avrupa’nın Türkiye’ye karşı daha net ve birlik halinde bir tutum sergilemesi gerekiyor” demişti.

Macron’un bu sözlerine Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’ndan yanıt gelmişti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

* Fransa Cumhurbaşkanı Macron yine eski sömürgeci refleksleriyle kibirli, üst perdeden ders vermeye çalışan bir açıklama yapmıştır.

* Aslında Macron’un açıklamaları kendi acziyetinin ve içinde bulunduğu çaresizliğin dışa vurumudur. Zira tüm dünyada serbestçe at koşturdukları günler geride kalmıştır.

* Dış politikadaki tüm sinsi planlarını suya düşürdüğümüz, kirli oyunlarını bozduğumuz Macron, iç açısıyla her gün fütursuzca Türkiye’ye ve Sayın Cumhurbaşkanımıza saldırmaktadır.

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