Kulis’te İsmail Dükel ve konuğu Emekli Korgeneral Karakuş, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’yle imzalanan Munhasır Ekonomik bölge Antlaşması’nın geleceği ve Kanal İstanbul-Montrö Boğazlar Sözleşmesi ilişkisini değerlendiriyor. Tele1'e destek olmak için:
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Anasayfa Alaturka Online Doğu Akdeniz krizinde Türkiye’nin geleceği? – Kulis (7 Ocak 2020)