Doğu Akdeniz'de 14 yaş ve altı çocukların “sokak” mutluluğu

ADANA (AA) – Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocuklar, uzun bir aradan sonra ilk defa sokağa çıktı.

Adana'da, Atatürk Parkı'na aileleriyle saat 11.00'den itibaren gelen çocuklar, sosyal mesafeye uygun şekilde oyun oynadı.

Maske takan çocuklar, yeşil alanlarda ve oyun gruplarında eğlendi.

Bazı çocuklar paten, bisiklet ve kaykayla güneşin tadını çıkardı, bazıları da güvercinlere yem attı.

– Mersin

Mersin'de çocuklar, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile uzun bir aradan sonra sokağa çıkıp güneşli havanın tadını çıkardı.

Kentteki Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki sahil bandında yer alan oyun parklarında vakit geçiren çocuklar, doyasıya eğlendi. Aileler de çocuklarının sevincine eşlik etti.

Yağmur Taşkaya, yaptığı açıklamada, uzun zaman sonra çocuklarıyla dışarıda vakit geçirme imkanı bulduğunu belirterek, keyifli dakikalar yaşadıklarını ifade etti.

– Hatay ve Osmaniye

Hatay'da da 14 yaş ve altı çocuklar, uzun bir aradan sonra ilk defa sokağa çıkmanın heyecan ve mutluluğunu yaşadı.

Saat 11.00'den itibaren 15 Temmuz Mili İrade Parkı'na gelmeye başlayan çocuklar, maskelerini takıp oyunlar oynadı. Kimi bisiklet süren kimi de arkadaşlarıyla sosyal mesafe kuralına uygun oyun oynayan çocuklar, keyifli vakit geçirdi.

Osmaniye'de de çocuklar oyun parkları ve sokaklarda eğlendi. Aileleriyle, yüzlerinde maskeyle parklara gelen çocuklar, sosyal mesafeyi koruyarak yeşil alan ve oyun gruplarının tadını çıkardı.