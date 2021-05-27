Doğu Akdeniz'de tedbirlere uyum ve başarılı filyasyon, Kovid-19 vakalarını azalttı

ADANA (AA) – Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine vatandaşların uyumunun büyük oranda sağlanması, başarılı filyasyon çalışmaları ve hastane hizmetleri, Osmaniye, Hatay, Adana ve Mersin'in her 100 bin kişide en az vaka görülen 5 ilden 4'ü arasına girmesini sağladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, 25 Mayıs'ta, her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen 5 il arasında açıkladığı Osmaniye, Hatay, Adana ve Mersin'de, valilikler ve il sağlık müdürlükleri koordinesinde yürütülen salgınla mücadele çalışmaları kesintisiz sürüyor.

Vakaların her 100 bin kişide Osmaniye'de 15,68, Hatay'da 16,69, Adana'da 18,90 ve Mersin'de 33,55'e gerilemesinde, alınan tedbirlere vatandaşın uyumunun büyük oranda sağlanması ve hastalığa yakalananlar ile temaslı kişileri belirlemek için 7 gün 24 saat çalışan filyasyon ekiplerinin mücadelesi etkili oldu.

Salgınla mücadele tedbirlerinin kararlılıkla yürütüldüğü Doğu Akdeniz'deki kentlerde, sayıların daha da düşürülmesi hedefleniyor.

– "Tam kapanmada tam saha pres yaptık"

Adana İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, AA muhabirine, son haftada Türkiye'de vaka sayılarında ciddi düşüş olduğunu söyledi.

Vatandaşların iş birliğiyle kentteki vakaların bu seviyelere inmesinin sağlandığını anlatan Nacar, "Bizi memnun eden bir noktadayız. Gelinen seviye herkes için hem memnuniyet verici hem de insanları rahatlattı. Tabii ki bu durumu korumamız gerekiyor. Buradan da daha aşağı düşebilir miyiz, onun çalışmalarını yapmamız gerekiyor. Biz de müdürlük olarak bunlara çalışıyoruz, inşallah daha iyi hale geleceğiz." diye konuştu.

Nacar, kentte geçen yılın son aylarında vakalarda görülen artıştan bu yana ortak bir planlamayla salgınla kapsamlı şekilde mücadele ettiklerini vurguladı.

Adana'da yaklaşık 1500 personelin üç vardiya olarak özveriyle filyasyonda çalıştığını aktaran Nacar, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günleri ciddi bir fırsat olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Nacar, Kovid-19 ile ilgili çağrı merkezi kurulduğunu ve mobil sağlık ekibi hizmeti verdiklerini, mümkün olduğunca insanları evinde izlemeye çalıştıklarını ifade ederek, "Tam kapanmada tam saha pres yaptık. Bir kişi olsa bile hemen bulalım ve hızlı çalışalım' dedik. Bu durumu bir avantaja çevirmemiz gerekiyordu. Filyasyon ve hastane hizmetlerimiz tam kapanmada çok ciddi bir verimlilik gösterdi ve sayımız düştü. Vatandaşlar da fedakarlık yapıp gayret gösterdi. Yaptığımız altyapı ve vatandaşın uyumu bir araya geldiğinde sonuç buralara geldi." değerlendirmesini yaptı.

Adana'da, yaklaşık 680 bin doz aşı yaptıklarını, bunun 390 bininin birinci doz, 290 bininin de ikinci doz olduğu bilgisini veren Nacar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda da aşılamamız devam ediyor. Bizim burada beklentimiz, ricamız, aşı sırası gelen herkesin mutlaka aşısını yaptırması. 85 binin üzerinde BioNTech, 500 binin üzerinde Sinovac aşısı yaptık. Henüz Adana'da aşıya bağlı bizi üzecek, vatandaşımızda geri dönüşsüz bir hasar oluşturacak bir yan etki görmedik. Vaka sayısı artışıyla hastaneye yatış arasında ters bir ilişki oldu yani aynı oranda hastanelerimiz dolmadı. Bunun büyük bir nedeni aşılamaydı. Onun için aşılanmayı çok önemsiyoruz. Aşılanmaktan korkmayalım."

​​​​​​​- "İyi ve güzel günler yakın"

Mersin İl Sağlık Müdürü Emrah Ceviz de kentin yanı sıra komşu illerde de vakalarda düşüş görülmesinin sevindirici olduğunu belirterek, Doğu Akdeniz'de hava şartlarının olumlu seyretmesinin etkisine değindi.

Kent genelinde Kovid-19 ile mücadelede yoğun çaba gösterdiklerini ifade eden Ceviz, "İl genelinde valiliğimizin, mülki idare amirlerimizin, kolluk güçlerimizin ve en başta sağlık personelimizin özverili çalışmaları vaka sayılarının düşmesinde etkili oldu. Nihayetinde ülke genelindeki vaka sayılarında tam kapanmayla birlikte ciddi şekilde bir gerileme oldu." dedi.

Ceviz, tedbirlerin sürdürülmesi gerektiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Vakaların azaldığı dönemde aşılamadan tedirgin olan tüm vatandaşlarımızın da aşılarını bu dönemde olmalarını tavsiye ediyorum. İyi ve güzel günler yakın. Bunu sürdürmek tamamen bizlere, kurallara, sosyal mesafeye uymaya bağlı. Maske takıp, mümkün olduğunca açık havada bulunmak, odalarımızı sık sık havalandırmak, düzenli beslenebilmek ve güneş ışığı alabilmek önemli faktörler. Bunlara dikkat ettiğimiz ölçüde ilerleyen aylarda artık ciddi bir dalgalanma yaşayacağımızı düşünmüyoruz. Mersin'de yaklaşık 670 bin doz aşı yapıldı. Hedef nüfusumuz 535 bin civarındaydı. Hedef nüfusumuzun yüzde 70'inin birinci doz aşısı yapıldı, yüzde 55'inin de ikinci doz aşıları tamamlandı."

Vaka sayısını düşürmek için çalışmalara devam ettiklerini aktaran Ceviz, "Mersin olarak vaka sayısı anlamında 100 bin nüfusta 20'lerin altını göreceğimizi tahmin ediyorum. Vakalarımızın yoğun olduğu dönemlerde filyasyon çalışanlarımızdan bize yapılan geri bildirimleri incelediğimizde bulaşlarımızın yüzde 65'inin aile içi bulaş olduğunu görmüştük. Hava şartlarının iyileşmesiyle açık hava ortamının sağlanması, odaların havalandırılması gibi faktörlerin avantaj sağlamasıyla bu daha da düşecektir. İnşallah yeni bir dalgayı ülke genelinde görmez ve normal hayatımıza döneriz." değerlendirmesinde bulundu.

– "İl genelinde gayet iyi durumda olmamız bizi sevindiriyor"

Hatay İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat da yüksek riskli bir il olmalarına rağmen kentte yürütülen özverili çalışmalar, Sağlık Bakanlığının desteği ve verilen katkılar sayesinde iyi sonuçlar aldıklarını dile getirdi.

Hambolat, aşılamayla ilgili de "Yaklaşık 250 bin birinci doz, 180 bin ikinci doz aşı uyguladık. Bu iyi ve güzel bir rakam. Hastanelerimiz bazında 5 ayrı merkezde BioNTech, sağlık ocaklarında ve ilçe sağlık merkezleri ve hastanelerde Sinovac aşısı uygulanıyor." bilgisini verdi.

Vatandaşların rehavete kapılmamaları uyarısında bulunan Hambolat, "İnşallah en kısa zamanda normalleşme diye adlandırdığımız eski hayatımıza döneceğiz diye ümitliyiz. Önemli olan rehavete kapılmadan, alınan tedbirlerin boşa düşmesine sebebiyet vermeden devam edebilmek. İlimize genel olarak baktığımızda kurumlar arasındaki uyum bu sonuca ulaşmamızda çok büyük katkı sağladı. Sayın Valimizin destekleri çok önemliydi. Baktığımız zaman gelecekten umutlu olmaya başladık." diye konuştu.

– 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen Osmaniye'de mücadele aralıksız sürdürüldü

Osmaniye İl Sağlık Müdürü Hasan Öznavruz da salgın sürecinde Ekim 2020'de "ilk piki", geçen nisanda da "ikinci piki" yaşadıklarını belirtti.

"Başta Sayın Valimiz olmak üzere sağlık camiamızın özverili personeli ve vatandaşlarımızla bir ekip ruhuyla ciddi bir çalışma neticesinde vakaların tespitini ve filyasyonlarını başarılı şekilde yaptık." diyen Öznavruz, sağlık personelinin omuzunda ciddi bir yük ve sorumluluk olduğunu bilerek fedakarca çalıştığını vurguladı.

Öznavruz, şunları kaydetti:

"Bir ekip ruhu içinde yılmadan, azimle çalıştık ve 15,68 vaka oranıyla Türkiye'de 100 binde en az vaka bulunan il olduk. Bunun bize ayrı bir yük getirdiğinin farkındayız. Buralara fedakarlıklarla geldik. İnşallah bu seviyeye ve bunun da altına düşürerek artık sıfır vaka oranlarıyla vatandaşlarımızla paylaşacağımız zamanları yaşamayı diliyoruz. Sayın Valimiz liderliğinde dinamik denetim modeli kapsamında gece gündüz, tatil, bayram dinlemeden her gün sahada olduk. Vatandaşlarımız da gayretimizi görerek her seferinde azmimizi artırdılar. Hepsine teşekkür ederiz."