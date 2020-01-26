Doğu Anadolu fay hattı nerelerden geçiyor? Türkiye fay hattı haritası sorgulama

Elazığ ve Malatya depremleri sonrasına en çok merak edilen sorulardan biri de Doğu Anadolu fay hattı nerelerden geçiyor? oldu. Peki Doğu Anadolu fay hattı nerelerden geçiyor? İşte Türkiye’nin deprem haritası.

DOĞU ANADOLU VE TÜRKİYE FAY HATTI HARİTASI

DOĞU ANADOLU FAY HATTI UYANMAYA BAŞLADI

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Elazığ Sivrice’de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklamalarda bulundu. Son dakika habere göre, Habertürk canlı yayınında depreme ilişkin konuşan Görür, şu ifadeleri kullandı:

– Bu aşamada herhangi bir şey söylemek mümkün değil. Büyük bir deprem. Umarım yanılıyorum ama can kaybının olabileceğini düşünüyorum. Doğu Anadolu fay hattı uyanmaya başladı. Doğu Anadolu fayı üzerinde uzun yıllardır deprem olmuyordu.

– Bu zamana kadar depremler Kuzey Anadolu fayı üzerindeydi. Bu fay kırıldı 7 üzerinde deprem meydana geldi. Bu fayda büyük depremler görmemiştik. Bu da bizi endişelendiriyordu. Kuzey Anadolu deprem üretip enerjiyi atıyor ama burada da bir deprem zinciri meydana getirebilir diye düşünüyorduk

FAY NEDİR

Yerkabuğundaki çeşitli ölçekteki kayma yüzeyleri, (üzerinde deprem olan ve hareket eden iki levha yada levhacık arasındaki ara yüzey) FAY olarak adlandırılır.

Diri Fay: Son Tarihsel dönemde deprem oluşturmuş olan tüm faylar diri fay olarak isimlendirilir. Bu fayların dirilikleri sadece yazılı tarihsel kataloglardan değil aynı zamanda tarihi yapıları etkileyen faylanma işaretlerinden de anlaşılabilir. Genç kuvaterner çökellerini (2 milyon yıldan daha yaşlı olmayan) kesen faylar, ötelenmiş genç akarsu yatakları, ötelenmiş akarsu – denizel sekiller, basınç sırtı yada çöküntü gölcükleri, uzamış sırtlar gibi genç morfolojik şekiller oluşturmuş faylar, diri faylardır.