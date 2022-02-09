Doğu Anadolu için kar, fırtına ve çığ uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan’da yaşayan vatandaşlar için kar, fırtına ve çığ uyarısında bulundu.

Orhan BOZKURT

Meteoroloji 12’nci Bölge Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu Bölgesinde kar yağışının bölge genelinde etkili olması bekleniyor. Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği, yağışların gece saatlerinde bölgenin batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don tehlikesi ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği uyarısında bulunan meteoroloji yetkilileri, sıcaklıkların ise mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceğini bildirdi. Yetkililer, bölgede rüzgârın güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 kilometre/saat) şeklinde eseceğini öngörüyor.

ÇIĞ VE FIRTINA UYARISI

Yüksek kar örtüsü bulunan eğimli dik yamaçlarda çığ riski bulunduğuna da dikkat çeken yetkililer, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda da uyardı. Meteoroloji 12’nci Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu değerlendirmelerde bulunuldu:

“Bölgede rüzgârın güney yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (40-70 kilometre/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Bölgede gün boyunca buzlanma ve don olayının etkili olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma, don, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

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