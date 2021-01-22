Doğu Anadolu'da 118 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

ERZURUM (AA) – Erzurum, Erzincan, Kars, Tunceli ve Iğdır'da 118 köy yolu kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele ekipleri, bölge genelinde etkili olan yağışın ardından kapanan mahalle statüsündeki köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, gece ve gündüz aralıksız sürdürdükleri çalışmalarda ulaşım sağlanamayan 80 yerleşim yerinin yolunu açmaya çalışıyor.
Bölge genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları sebebiyle Kars'ta 13, Tunceli'de 7, Ağrı'da 8, Erzincan'da 6 ve Iğdır'da 4 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi ekipleri, söz konusu illerdeki kapalı köy yollarında ulaşımın yeniden sağlanabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.