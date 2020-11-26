Doğu Anadolu'da Kovid-19 tedbirlerine sıkı denetim

ERZURUM (AA) – Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan ve Tunceli'de, polis ve sağlık ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini denetledi.

Erzurum'da ekipler, vatandaşların yoğun kullandığı Cumhuriyet Caddesi, Yakutiye Meydanı, Erzurum Kalesi ve Habuzbaşı Kent Meydanı'nda denetim yaptı.

Vatandaşların maskesiz dolaşmasına izin vermeyen görevliler, sosyal mesafe kuralını ihlal edenleri de uyardı.

Ayrıca, Kovid-19 testi pozitif çıkan ya da temaslı kişilerin kantina kuralına uyup uymadığı denetlendi.

– Ardahan

Ardahan'da, Vali Hüseyin Öner'in de katılımıyla Kongre Caddesi ve Perşembe Pazarı'nda denetim yapan ekipler, esnaf ve vatandaşları salgına karşı bilgilendirerek maske dağıttı.

Vali Öner, denetimlerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ilde denetimlerin titizlikle sürdüğünü söyledi.

Denetimlerin 4 gün boyunca yoğun şekilde süreceğini belirten Öner, "Amacımız bu denetimlerle salgından bir an önce kurtulmaktır. Bu da hepimizin, yani tüm insanların kurallara uymasıyla mümkündür." dedi.

– Ağrı

Ağrı'da da ekiplerce Kovid-19 tedbirleri kapsamında iş yerleri denetlendi.

Pazar yeri, cami, nikah salonu, kuaför, konaklama yeri, restoran ve kafelerde denetimlerin yapıldığı kentte, jandarma ve emniyet trafik ekipleri de toplu ulaşım araçları ve taksilerde kural ihlali olup olmadığını inceledi.

– Tunceli

Tunceli'de, Valilik koordinesinde jandarma, polis ve kamu kurumlarının müdür ile personelinden oluşan ekipler, merkez ve 7 ilçede Kovid-19 denetimi gerçekleştirdi.

Kent genelinde otogar, fırın, berber ve marketler ile araçlarda denetleme yapan görevliler, vatandaşları tedbirlere uyma konusunda uyardı.

Özellikle kenttin en işlek yerlerinden Sanat Sokağı, Cumhuriyet Caddesi, Dar Sokak, Yeraltı Çarşısı üstü ve Seyit Rıza ile Palavra meydanlarını gezen ekipler, vatandaşlardan maske, mesafe ve hijyen konusunda duyarlı olmasını istedi.

– Kars

Kars'ta, Kovid-19 tedbirleri sık sık denetleniyor.

Ekipler, Valiliğin koordinesinde iş yerlerinde ve caddelerde denetimlerde bulundu.

Kontrolleri sıkılaştırılan ekipler, Faikbey, Kazım Karabekir, Atatürk gibi insan yoğunluğunun olduğu caddelerde maske takmayanlara uyarıda bulunarak iş yerlerinde kurallara uyulup uyulmadığını kontrol etti.

– Iğdır

Iğdır'da cadde ve sokakları gezen ekipler, Kovid-19 önlemlerini denetledi.

Pazar yeri, lokanta, kafe gibi işletmeler başta olmak üzere kentteki birçok işletmede denetim yapıldı.

Kentin en işlek noktalarından Atatürk ve Vali Yolu caddeleri ile Zübeyde Hanım Bulvarı'nda vatandaşlar sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıldı.