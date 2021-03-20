Doğu Anadolu'daki 4 ilde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor

ERZURUM (AA) – Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan'da karla karışık yağmur ve kar beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı, yer yer çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçecek.

Iğdır'da yağmur beklenen bölgede, Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan'da ise karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük sıcaklık, Erzincan'da 3, Iğdır'da 1, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 6, Ardahan'da 5, Erzurum ve Kars'ta 3 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Iğdır'da 12, Erzincan'da 11, Erzurum, Ağrı ve Kars'ta 5, Ardahan'da 2 derece olacağı tahmin ediliyor.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 135, Sarıkamış'ta 105 ve Konaklı'da 90 santimetre ölçüldü.

Bölgede kuvvetli buzlanma, don, sis ve pus ile dik ve eğimli alanlardaki çığ tehlikesine karşı vatandaşların ve ilgililerin tedbirli olması gerekiyor.