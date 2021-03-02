Doğu Anadolu'daki köylüleri badminton heyecanı sardı

KARS (AA) – HÜSEYİN DEMİRCİ – Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Badminton Federasyonunun birlikte yürüttüğü "Köy Halk Badminton Projesi" kapsamında, köylerde yaşayan vatandaşlar badmintonla tanıştırılıyor.

Proje kapsamında, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki köylere giden bakanlık ve federasyon yetkilileri, vatandaşlara ekipman desteğinde bulunarak köy meydanlarında büyük katılımla badminton öğretiyor.

Kars'ın Selim ilçesine bağlı Karahamza köyüne giden yetkililer, buradaki karla kaplı okul bahçesinde kömür tozu kullanarak badminton sahası oluşturdu.

Köy muhtarı aracılığıyla badminton sahasına davet edilip, raket, forma ve top hediye edilen köy halkı, badmintonla ilk kez tanışmanın ve maç yapmanın heyecanını yaşadı.

– Köylüler arası maçlar renkli geçti

İlk kez badmintonla tanışan köylülerin aralarında düzenlediği maçlar renkli geçti.

Badminton İl Temsilcisi Pınar Yağmur Toprak, AA muhabirine, proje kapsamında Türkiye'deki 82 köye badminton malzemesi götürerek köy halkına bu sporu öğrettiklerini söyledi.

Köydeki bazı vatandaşların badmintonla ilk kez tanıştığını ifade eden Toprak, şöyle konuştu:

"Köydeki vatandaşlar, pandemi döneminde evlerde kaldı ve herkes çok sıkıldı. Biz de onlara bu sporu tanıtarak bu süreçlerde yanlarında olmayı istedik. Bugün bu yüzden Karahamza köyüne geldik. Köy halkına badminton sporunu tanıttık, köy halkından oldukça yoğun ilgi ile karşılaştık. Federasyonumuz bu sporda kullandığımız malzemeleri hediye ederek köy halkının her zaman bu oyunu oynaması sağlamış oldu. İnşallah önümüzdeki dönemlerde çok fazla köy meydanlarında bu sporla karşılaşacağız."

– "İlk kez tanışıyoruz ve çok hoşumuza gitti"

Karahamza köyü muhtarı Ergün Döşkaya ise köylülerin badminton sporunu sevdiğini anlattı.

Köylerinde futbol, voleybol, masa tenisi ve güreş gibi branşlarda dereceler alan sporcuların bulunduğunu aktaran Döşkaya, "Şimdi ise badminton sporu ile tanıştık. Buradan Türkiye Badminton Federasyonuna teşekkür ediyoruz, inşallah bu sporu geliştireceğiz. Gençlerimiz zaten hevesli, daha iyi yerlere geleceğiz. Badminton ile ilk kez tanışıyoruz ve çok hoşumuza gitti. Yaklaşık 45 gün karantinada kaldık. İnsanlar içeriden çıkmıyordu, sosyal faaliyet yoktu. Bu da çok güzel bir etkinlik oldu." diye konuştu.

Köy sakinlerinden Ferhat Saraçer da salgın döneminde güzel bir aktivite yapma şansı bulduklarını dile getirerek, "İlk kez tanıştığımız için bize çok eğlenceli geldi. Çok zevkli bir oyun, çocuklarımıza da gençlerimize de öğreteceğiz." ifadelerini kullandı.